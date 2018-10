Milan, e se non fosse Higuain l’uomo-chiave del derby?

Domenica alle 20.30 a San Siro si giocherà un derby di alta classifica come non se ne vedevano da anni. Da un po’ di tempo la stracittadina milanese si era ridotta a match di seconda fascia visti gli scarsi risultati dei due club. Ora la musica è cambiata e la sfida si preannuncia interessantissima, soprattutto fra i due bomber argentini: Gonzalo Higuain e Mauro Icardi. Il Pipita è un vero trascinatore, e anche stavolta ha provato a lanciare i suoi affermando: «Sarà bello giocare il derby. Il fatto che San Siro sarà quasi tutto dalla loro parte per noi sarà una spinta in più. Questo è un derby caldo, assomiglia a quello di Madrid, e noi abbiamo i mezzi per vincere. Il Milan vincerà».

I tifosi milanisti dunque sperano in Higuain, ma se non fosse lui il vero uomo-chiave? Ci sono almeno tre candidati ad assumere questo ruolo nella squadra di Gennaro Gattuso. Vediamo chi. Gianluigi Donnarumma: il portierone rossonero viene da un periodo non semplice, col Milan che in tutte le partite di campionato ha sempre subito gol. L’ultima volta che ha mantenuto la porta inviolata è stata…proprio nell’ultimo derby. Gigio deve sfoderare una grande prestazione ed abbassare la saracinesca. Proprio lui che è in lizza per il Pallone d’Oro under 21 ed è indicato dalle quote come secondo favorito (si fa per dire, la quota di Mbappé è imbarazzante, il premio sembra stato creato apposta per lui). Giacomo Bonaventura: i nerazzurri soffrono i centrocampisti che sono capaci di inserirsi e rendersi pericolosi in zona gol. Chi meglio di lui quindi, che già lo scorso anno ha realizzato nel derby un gol in scivolata (risultato poi inutile per la vittoria 3-2 dell’Inter)? Jack può essere la carta in più, il marcatore che non ti aspetti, quello che segna più degli esterni d’attacco e può risultare il match-winner quando tutti aspettano Higuain. Hakan Calhanoglu: anche in questo caso tutti attendono le giocate di Suso. Ma dall’altro lato, a sinistra, c’è il turco. Gattuso sta facendo di tutto per farlo ritrovare, così come i suoi compagni di squadra. Fin qui non ha ancora timbrato il cartellino, ma una punizione dal limite, un tiro dalla distanza o un inserimento su spizzata da corner potrebbero regalargli un sogno e far svoltare la sua stagione.

