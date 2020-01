Asmir Begovic è il nuovo vice di Gigio Donnarumma. Il portiere bosniaco, 62 presenze nella Nazionale del suo Paese, arriva in prestito dal Bournemouth e per 6 mesi sostituirà Pepe Reina, passato all'Aston Villa.

Nella scorsa stagione aveva lasciato la Premier a titolo temporaneo per firmare con il Qarabag in Azerbaigian. Begovic è a Milano per le visite mediche di rito.

SPORTAL.IT | 12-01-2020 12:11