Milan, ecco come Gattuso ridisegna la difesa

La sequenza di infortuni che sta falcidiando la rosa del Milan era difficilmente prevedibile ed oramai Gattuso deve cercare ogni giorno nuove soluzioni per mettere in campo l’undici migliore. L’ultimo in ordine di tempo è quello di Romagnoli, che ha accusato un problema muscolare durante il ritiro con la nazionale italiana che lo ha costretto a tornare a casa e a saltare la decisiva sfida di Nations League contro il Portogallo. Ma cosa accadrebbe se il centrale rossonero dovesse saltare la sfida-Champions contro la Lazio (curiosamente la squadra per cui ha sempre fatto il tifo)?

Gattuso sta pensando a più soluzioni, ovvero schierare Rodriguez centrale (ha già ricoperto il ruolo in una difesa a tre ma non lo ha mai fatto in una linea a quattro) con Laxalt a sinistra oppure un arretramento di Kessié, che ad inizio carriera grazie al suo fisico possente ha fatto anche il centrale di difesa. La cosa paradossale però è che spostare il calciatore ivoriano avrebbe un’altra conseguenza, ovvero quella di lasciare sguarnito il reparto centrale, dove Biglia e Bonaventura rimarranno fuori a lungo e dove Mauri e Montolivo sono considerati ai margini del progetto. Rimarrebbe solamente Bertolacci, che però non è in grado di dare quella copertura che invece Kessié sta riuscendo a fornire assieme a Bakayoko per un duo tutto muscolare. Rimangono mille dubbi dunque per l’allenatore del Milan, che dovrebbe finalmente trovare aiuto dal mercato a gennaio, con la società che gli ha promesso un innesto per reparto.

SPORTEVAI | 17-11-2018 11:50