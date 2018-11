Milan, ecco come sostituire Biglia

La situazione infortunati del Milan sta diventando molto preoccupante. Nella sfida contro l’Udinese ci saranno cinque titolari fuori: Calabria, Bonaventura, Calhanoglu, Biglia e Caldara (quest’ultimo oramai è cronico, ma avrebbe dovuto formare la coppia difensiva con romagnoli). Se per i primi tre gli acciacchi sono comunque lievi per quanto riguarda Biglia il problema sembra più serio e il centrocampista argentino rischia di dover rimanere fuori per un paio di mesi. Come sostituirlo? Con la coppia centrale muscolare composta da Kessié e Bakayoko sembrerebbe. Ma resta misterioso il motivo per cui Rino Gattuso non abbia mai pensato alla soluzione in casa, che sembra piuttosto ovvia: Riccardo Montolivo.

Fra i sostenitori rossoneri sono davvero pochi i fan del numero 18, ma sebbene nella sua carriera ci siano state più ombre che luci l’ex-viola rappresenta comunque una possibilità valida. Capace di dare geometrie in mezzo al campo, non brilla per la sua velocità (ma è una caratteristica che contraddistingue anche Biglia) ma con un attacco del genere che dopo anni di difficoltà riesce ad andare a segno con grande continuità forse anche Montolivo potrebbe risultare un giocatore importante. Mauri, Bertolacci, lo scorso anno anche Locatelli: tutti giocatori che hanno provato e fallito. E allora perché non dare una chance anche a Ricky? Oltre quelli che possono essere i limiti tecnici è un giocatore che ha sempre dato tutto quando è stato chiamato in causa, quindi forse meriterebbe quantomeno la possibilità di stupire.

