Milan, ecco cosa pensa Costacurta su Mario Mandzukic

L’ex difensore rossoneri Alessandro “Billy” Costacurta, oggi opinionista e commentatore sportivo a Sky Sport, ha risposto così alle domande riguardanti l’eventuale acquisto di Mario Mandzukic da parte del Milan. Il ruolo richiesto dall’ex Juventus e Bayern Monaco sarebbe quello di Vice-Ibrahimovic, dato che il gigante svedese ha effettivamente giocato, fin qui, solo 12 gare su 27:

“Mandzukic? Io credo che possa essere corretto chiedere, in maniera non ufficiale, a Ibra un parere sul suo acquisto. Lo si faceva anche ai nostri tempi quando ero uno dei senatori dello spogliatoio. Magari non direttamente, ma qualcosa secondo me si è mosso in questo senso”.

OMNISPORT | 16-01-2021 16:18