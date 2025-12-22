Milan, ecco Fullkrug: quando debutta e come lo utilizzerà Allegri. Niente Perth, salta la trasferta in Australia

Tare risolve l'emergenza in attacco: Allegri ha un nuovo centravanti, ma il tedesco non convince i tifosi. La partita col Como è diventata una barzelletta, ecco il dietrofront

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La sconfitta in Supercoppa col Napoli ha messo in risalto tutte le pecche offensive di un Milan spuntato e mai capace di far male agli avversari. Ecco, allora, la sgasata di Tare sul mercato: già in giornata è atteso in città Niclas Fullkrug, l’attaccante tedesco che ha segnato tanto in Bundesliga ma pochissimo in Premier League. Intanto si registra una clamorosa retromarcia su Perth: la trasferta in Australia per la gara col Como salta, una volta per tutte.

Milan, fatta per Fullkrug: i dettagli dell’affare

L’operazione di Gimenez ha complicato i piani di mercato del Milan, costretto a ripiegare su una soluzione low cost per la mancata cessione del messicano. Il Diavolo ha rotto gli indugi: come rivelato da Sky, l’assalto finale a Fullkrug, zero gol e pochi minuti in campo col West Ham in Premier League, è andato a buon fine.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ex Werder Brema e Borussia Dortmund arriva in prestito gratuito con diritto di riscatto. Stasera atterrerà nel capoluogo lombardo per poi sostenere le visite mediche di rito, che precedono l’annuncio ufficiale.

Fissato il debutto: come giocherà con Allegri

A quanto pare, il Milan ha già ottenuto una deroga speciale della Figc per far sì che il contratto del 32enne sia registrato subito alla riapertura del mercato. Ciò significa che Fullkrug sarà a disposizione a partire dalla trasferta di Cagliari in programma il 2 gennaio. Sui social l’arrivo di Niclas è stato accolto con una dose abbondante di scetticismo da parte dei tifosi, che speravano in un nome di grido per l’assalto allo scudetto.

Sarà, però, l’unica vera prima punta a disposizione di Allegri, un’alternativa al tandem formata da Pulisic e Leao. Tanto l’americano quanto il portoghese finora non hanno fornito garanzie dal punto di vista fisico: ecco perché Fullkrug si candida a essere un’alternativa con ottime chance di giocare anche dal primo minuto. Ma a una condizione, imprescindibile: che anche le sue condizioni siano buone, visto lo scarso impiego (e gli infortuni avuti) alla corte di Nuno Espirito Santo.

Milan-Como, niente Perth? La clamorosa retromarcia

Sembra diventata una barzelletta, ormai. Quando sembrava tutto fatto per giocare Milan-Como a Perth l’8 febbraio con tanto di annuncio in pompa magna del presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ecco la clamorosa retromarcia dell’ultim’ora.

Niente trasferta in Australia: la trattativa è saltata proprio a pochi metri dal traguardo finale, a causa delle nuove condizioni poste dalla Afc, la Confederazione asiatica, ritenute inaccettabili.

È arrivato anche l’annuncio ufficiale, ecco il comunicato della Lega:

I piani per ospitare a Perth la prima partita di un Campionato europeo mai giocata fuori dai confini nazionali sono stati annullati di comune accordo.

La decisione è stata presa a causa di sopraggiunte sanzioni calcistiche e condizioni onerose .

. L’offerta ha generato oltre 280 milioni di dollari in esposizione mediatica globale per il Western Australia.

“I piani per ospitare a Perth la prima partita ufficiale di un Campionato europeo fuori dai confini nazionali sono stati annullati, in seguito all’accordo condiviso tra la Lega Calcio Serie A e il governo del Western Australia. Entrambe le parti hanno preso questa decisione a causa dei rischi finanziari che non è stato possibile contenere, delle condizioni di approvazione onerose e delle complicazioni dell’ultimo minuto al di fuori del loro controllo.

La partita proposta sarebbe stata la prima volta in cui una gara di Campionato europeo di alto livello, valevole per l’assegnazione di punti, sarebbe stata giocata al di fuori dei confini nazionali, rappresentando un’opportunità unica per la Western Australia di scrivere la storia del calcio internazionale.

La proposta era stata approvata da tutte e 20 le Società della Lega Calcio Serie A, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e dall’Unione delle Associazioni Calcistiche Europee (UEFA). Tuttavia, le onerose condizioni aggiuntive imposte dalla Confederazione Asiatica di Calcio (AFC) per autorizzare il match non potevano essere soddisfatte senza rischi finanziari per il governo della Western Australia e per la Lega Calcio Serie A.

Il Governo e la Lega Calcio Serie A hanno esplorato ogni opzione praticabile per portare lo storico incontro nell’Australia Occidentale. L’analisi della candidatura di Perth rivela che, da aprile, ha già generato oltre 280 milioni di dollari in termini di visibilità mediatica globale, con la città australiana ampiamente discussa dai principali media internazionali negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Italia, Indonesia e Francia. Il Cook Government rimane impegnato ad assicurarsi importanti eventi internazionali che apportino un ritorno economico allo Stato, contribuendo a diversificare l’economia e a promuovere i settori del turismo e dell’ospitalità nell’Australia Occidentale”.