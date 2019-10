“Milan, ecco gli errori commessi in 6 anni"

La prestazione e la sconfitta del Milan all’Olimpico hanno ridato fiato a opinionisti e commentatori, tornati ad attaccare la dirigenza rossonera per quanto fatto durante l’estate e anche a stagione in corso. Tra i commenti più duri c’è quello di Maurizio Pistocchi, che su Twitter ha allargato la sua analisi anche alle precedenti stagioni rossonere, accomunando gli errori commessi dal trio Gazidis–Boban–Maldini a quelli dei loro predecessori.

IL TWEET. “Una squadra costruita male – scrive Pistocchi in un tweet successivo alla sconfitta con la Roma -, senza identità. Dirigenti che si sentono i protagonisti, e dimenticano che i protagonisti oggi sono i giocatori. Scelte tecniche e programmatiche abbandonate alla prima difficoltà. Questo è diventato il Milan, 9 allenatori in sei anni, nessun risultato”.

Un’amara riflessione che Pistocchi accompagna con le foto di Pioli, Boban e Maldini. Parole che dividono i follower del giornalista: alcuni si dicono d’accordo con il giornalista, altri ricordano che, terminato un ciclo vincente, non è facile ripartire.

LE REAZIONI. È questa la tesi di BattitoMilan: “Dopo aver dominato il mondo, ci sta mangiare pane e cipolla per qualche anno. Distruggere è facile (Silvio Berlusconi & Adriano Galliani). Ricostruire è difficile e serve pazienza. Lo United insegna. il Liverpool prima di Klopp insegna. Queste squadre quanti allenatori hanno cambiato? Poi Maurizio per cortesia spiegami dal 2012 a oggi, oltre alla Juve, chi ha vinto in Italia”.

Outsider, invece, ricorda l’unico trofeo di questi anni: “Una Supercoppa Italiana, che è più di quanto fatto da altri, che invece osannate. Non è mai bello sminuire i trofei, in ogni caso… poi posso concordare sulla prima parte del discorso, squadra senza identità, carattere e rispetto per i tifosi”.

E Pistocchi replica: “Per risultato intendo la costruzione di una squadra competitiva: il miglior Milan- quello dello scorso anno-è arrivato 5^”.

Lorenzo, invece, sposa la tesi del giornalista, attaccando il fondo Elliott: “Io vorrei capire i motivi di questo tipo di gestione, passiva, senza mordente, fatta di frasi fatte, con un proprietario che non si è mai presentato e che non ha mai salutato ii tifosi davanti ad una telecamera. Impressione di distacco tra proprietà e dirigenza”.

