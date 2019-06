Milan, ecco i primi due colpi che vuole Giampaolo

Il Milan sta per dare il via al nuovo corso post Gattuso e post Leonardo. Ad ore Paolo Maldini dirà sì all'offerta formulata dall'amministratore delegato Ivan Gazidis, che gli ha proposto il ruolo di responsabile dell’area tecnica del club occupato precedentemente dal brasiliano.

Lo storico capitano rossonero sarà affiancato nella sua nuova avventura dirigenziale da alcuni collaboratori: Angelo Carbone si occuperà del settore giovanile, riporta La Gazzetta dello Sport. Per il ruolo di direttore sportivo si cerca una figura esperta, un profilo simile a quello di Tare. Possibile poi un ruolo per Alessandro Costacurta come club manager, mentre Geoffrey Moncada ricoprirà il ruolo di responsabile degli scout.

Definita la nomina di Maldini e lo staff, si passerà all'annuncio del nuovo allenatore: Marco Giampaolo. Dopo l'uscita di scena di Simone Inzaghi, che ha rinnovato con la Lazio, tutto riconduce al mister della Sampdoria, primo nella lista di Maldini e appoggiato anche da Gazidis per la sua capacità di valorizzare i giovani ed esprimere un gioco propositivo. Nelle prossime ore Giampaolo comunicherà alla Samp la decisione di rescindere il contratto (sarà sostituito da Pioli), ma intanto già ha dato alcune indicazioni per quanto riguarda il mercato.

Il tecnico abruzzese vuole portare a Milano due fedelissimi: il difensore danese Joachim Andersen, nel mirino di diverse big d'Europa ma pronto a seguire Giampaolo nella sua nuova avventura, e il centrocampista belga Dennis Praet, esploso proprio sotto la guida del tecnico di Giulianova. Praet è stato plasmato da Giampaolo nel corso delle stagioni: arrivato come trequartista, è stato impiegato con successo come mezzala e poi come regista, con ottimi risultati. Un centrocampista eclettico che sarebbe vitale nel 4-3-1-2 che Giampaolo ha in mente per rilanciare il Diavolo e farlo arrivare alla sospirata qualificazione in Champions League.

SPORTAL.IT | 03-06-2019 09:16