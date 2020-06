Milan, ecco il colpo per la difesa: spiazzata la concorrenza

Dalla Francia sono sicuri: il Milan è pronto ad assicurarsi uno dei gioielli del calcio giovanile internazionale, il difensore Pierre Kalulu. Secondo quanto riportato da 'L'Equipe', i rossoneri sono vicinissimi a convincere il classe 2000 a trasferirsi a Milano dopo la scadenza del contratto con l'Olympique Lione, prevista per la fine di questa stagione.

Classe 2000, Kalulu è capitano della primavera del Lione e si è affacciato in prima squadra in diverse occasioni nella stagione 2019/20. Secondo il quotidiano francese ha già accettato la proposta della dirigenza e di Paolo Maldini ed è pronto a trasferirsi sulla sponda rossonera dei Navigli.

Per il Milan, se dovesse arrivare l'ufficialità dell'ingaggio, si tratterebbe di un vero e proprio colpo di mercato visto che la concorrenza internazionale era piuttosto nutrita: i rossoneri avrebbero compiuto il sorpasso decisivo sul Bayern Monaco, che fino a poche settimane fa pareva favorito nella corsa a Kalulu.

Secondo la ricostruzione della trattativa fatta da 'L'Equipe', il Lione avrebbe voluto trattenerlo, ma la concorrenza nel ruolo, rappresentata da giocatori come Dubois, Rafael e Tete, ha portato Kalulu a scegliere un'altra destinazione. Il giovane terzino dovrebbe firmare un contratto con scadenza fissata a giugno 2025.

Dal punto di vista tattico, Kalulu nasce come giocatore di fascia ma è in grado di gestire anche il ruolo di difensore centrale, una posizione in cui il Milan ha sofferto molto quest'anno, soprattutto a causa dei ripetuti problemi fisici che hanno colpito Leo Duarte e Mateo Musacchio.

Il suo nome è arrivato agli addetti ai lavori grazie alle prestazioni in Youth League, la Champions League giovanile: da capitano della squadra 'Under' del Lione, ha guidato i suoi fino ai quarti di finale prima dello stop imposto dalla pandemia, battendo anche la primavera dell'Atalanta agli ottavi, in un match chiuso ai rigori.

SPORTAL.IT | 13-06-2020 15:27