Milan, ecco il giocatore da sacrificare sul mercato

Sono tempi particolari per il Milan, con più dubbi che certezze. Manca ancora l’ufficialità ma pare quasi scontato che il nuovo allenatore sarà Marco Giampaolo, e mentre si attendono le risposte di Maldini e Boban per completare l’organigramma societario bisogna pensare anche ad una questione tutt’altro che secondaria: il mercato. Non sarà semplice operare con la lente di ingrandimento della Uefa puntata addosso, ecco perché una cessione importante sarà fatta per forza.

Il web si è espresso – Sapendo che il Milan taglierà un big per portare nelle casse societarie denaro fresco per la campagna acquisti, i tifosi rossoneri hanno risposto ad un sondaggio su Milan News indicando chi secondo loro dovrebbe essere il sacrificato. Ben il 57% dei votanti ha indicato Suso, molto probabilmente perché considerato poco adatto al gioco di Giampaolo e al suo 4-3-1-2. Un 20% invece preferirebbe salutare Gianluigi Donnarumma, in quanto è quello con la valutazione più alta e di conseguenza quello che farebbe entrare più cash nel bilancio da risanare.

Il capitano – Interessante nel risultato del sondaggio è anche la percentuale di coloro che hanno votato Alessio Romagnoli, nemmeno un 1%, a riprova del fatto che i milanisti lo considerano una colonna della squadra ed il capitano per i prossimi anni. Fra le altre alternative ha raccolto il 2% Cutrone, il 6% Kessiè ed un 15% Calhanoglu, che però potrebbe essere proprio uno dei giocatori da rilanciare (magari in una nuova posizione) sotto la guida del nuovo allenatore.

SPORTEVAI | 10-06-2019 09:43