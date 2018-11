Milan, ecco la nuova strategia per Paredes

La situazione infortuni in casa Milan è diventata quasi tragicomica. Defezioni in ogni reparto e ad ogni partita. La coperta è corta, perché nonostante cambi a volte il modulo gli interpreti sono sempre gli stessi. Ecco perché la dirigenza rossonera ha capito che a gennaio se si vuole continuare la corsa alla qualificazione in Champions League serve intervenire sul mercato. Il colpo Paquetà è già stato piazzato ma a centrocampo si lavora per un centrocampista che possa fare sia il regista che la mezz’ala. Il nome è quello di Leandro Paredes, attualmente allo Zenit San Pietroburgo. La nuova strategia di Leonardo è quella di ammorbidire la richiesta del club russo (che non si smuove dai trenta milioni di euro, cifra a cui ha fissato il prezzo del calciatore argentino) proponendo un pagamento dilazionato, che consentirebbe al Milan di non avere problemi con il fair play finanziario e potrebbe accontentare lo Zenit.

Il direttore rossonero del resto si fa forte anche della volontà del calciatore, che sarebbe stufo della vita in Russia e gradirebbe moltissimo un ritorno in Italia, dove ha già vestito le maglie della Roma e dell’Empoli, facendo molto bene soprattutto nell’anno in Toscana. Paredes rappresenterebbe un’alternativa di grande qualità per la mediana del Diavolo, che con l’infortunio di Biglia (che dovrebbe rimanere fuori fino a febbraio) ha la assoluta necessità di affidare le chiavi del reparto ad un calciatore affidabile. Paredes sembra essere proprio l’uomo che fa al caso loro.

SPORTEVAI | 11-11-2018 10:48