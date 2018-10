Milan, ecco la ricetta di Gattuso per il derby

Prima il Sassuolo, poi il Chievo. E in mezzo, la tonificante vittoria in rimonta sull’Olympiacos in Europa League. Ora il Milan va a caccia del quarto sigillo consecutivo nell’occasione più importante, quella che potrebbe far definitivamente svoltare la stagione. Il derby è da sempre la partita crocevia per i rossoneri. Lo è stato anche l’anno scorso, quando un sofferto successo in Coppa Italia nel gelo di dicembre ha inaugurato la rimonta del Milan e tarpato le ali a un’Inter ancora in lotta per lo scudetto.

Questa volta la posta in palio è ancora più alta, sia per la truppa di Spalletti che vincendo potrebbe portarsi a -6 dalla Juve capolista che per quella di Gattuso, che può avvicinarsi concretamente a quella zona Champions che rappresenta il vero obiettivo stagionale, quello almeno più realistico. I rossoneri, che hanno una partita da recuperare, sono a -4 dai cugini e vincendo potrebbero operare “virtualmente” il sorpasso.

Per riuscirci, bisognerà mettere in campo quella lucidità e quella concretezza che sono mancate in tante occasioni nella parte iniziale della stagione e che il Milan ha fatto intravedere solo a sprazzi nei big match sin qui disputati. Nei primi 55 minuti di Napoli, ad esempio, o nel finale della sfida contro la Roma. Un Milan che ha dimostrato di poter competere alla pari con le big del torneo e che, paradossalmente, si è spesso “squagliato” contro avversarie alla portata.

Con l’Inter non ci sarà il rischio di accusare un calo di tensione o di motivazioni. Il derby è e resta la sfida più importante dell’anno a Milano, almeno in questi anni di vacche magre in cui i titoli sono diventati un miraggio e bisogna accontentarsi della supremazia cittadina. Per agguantarla, Gattuso dovrebbe puntare ancora una volta sul tridente. Il Pipita ovviamente è inamovibile, Suso e Calhanoglu sono pronti ad assisterlo. E poi in panchina c’è Cutrone, il bomber di scorta, il centravanti vecchio stampo da gettare nella mischia all’occorrenza. Lui nel derby ha già lasciato il segno. E vorrebbe tanto concedere repliche.

SPORTEVAI | 21-10-2018 10:39