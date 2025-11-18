Milan, ecco Leao-Pulisic con l’Inter: la motivazione extra di Rafa e il piano di Allegri. Perisic tradisce Modric

Contro l'Inter Allegri potrebbe schierare da titolare per la prima volta in campionato la coppia Pulisic-Leao, che contro i nerazzurri avrà una motivazione in più per fare bene

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Conclusa la terza pausa nazionali di questa stagione è tempo di tornare a pensare alla Serie A, che alla sua ripresa vedrà Milan e Inter in campo per l’attesissimo derby della Madonnina. Un derby che quest’anno torna a mettere in palio punti importanti anche in ottica scudetto, con Massimiliano Allegri che proverà a effettuare il controsorpasso sui cugini anche grazie al ritorno di Adrien Rabiot e alla coppia Christian Pulisic-Rafael Leao (il quale avrà anche una motivazione extra per fare bene) che è pronta a fare il suo debutto dal primo minuto in campionato.

Il piano di Allegri: finalmente Leao-Pulisic, Rabiot ci prova

Digerita (forse) la figuraccia dell’Italia contro la Norvegia si torna in Serie A, dove tutti gli occhi saranno inevitabilmente puntati sul derby della Madonnina che vedrà affrontarsi Inter e Milan, rispettivamente prima e terza in classifica con appena due punti di differenza. Una sfida alla quale Allegri potrebbe presentarsi schierando finalmente in attacco Leao-Pulisic, coppia indicata come titolare a inizio stagione ma che per colpa degli infortuni di entrambi ha disputato fin qui solo 59’ tra tutte le competizioni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il piano di Allegri dovrebbe infatti essere quello di confermare il 3-5-2, che ha fin qui portato i suoi frutti, con in attacco Leao e Pulisic, che con 11 gol finora in stagione hanno trainato i rossoneri ma che hanno giocato assieme solamente tre spezzoni di partita, ovvero la prima stagionale in Coppa Italia contro il Bari ad agosto e appena 31’ in Serie A tra le sfide contro Juventus e Parma. Oltre alla coppia d’attacco titolare Max potrebbe anche recuperare Rabiot, le cui condizioni in vista del derby saranno più chiare tra oggi e domani.

La motivazione extra di Leao

A caricare ulteriormente Leao in vista del derby non ci sarà solamente la voglia di dimostrare che la coppia d’attacco con Pulisic funziona anche se nessuno dei due è un vero centravanti di professione, ma anche una prima volta speciale. Contro l’Inter infatti Rafa potrà contare sul supporto dei figli Leonardo e Thiago, che per la prima volta saranno allo stadio a seguire il loro papà, che certamente proverà a dedicargli un gol.

Perisic tradisce Modric

A proposito del derby tra Inter e Milan ha parlato anche l’ex nerazzurro Ivan Perisic ai microfoni di Sportmediaset, dove ha ribadito di tifare per la squadra guidata da Cristian Chivu, nonostante ora tra le fila rossonere sia presente il suo capitano in Nazionale, Luka Modric: “Tifo sempre Inter. Ora c’è il mio capitano che gioca nel Milan. Vedremo, io sono per l’Inter, lui è per il Milan. Vedremo domenica cosa succederà“.