Milan: ecco l'esito degli esami di Cutrone

Sospiro di sollievo per Patrick Cutrone.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante rossonero ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Escluse lesioni gravi: le condizioni del giocatore verranno monitorate giorno dopo giorno dallo staff medico.

Buone notizie, dunque, per Gennaro Gattuso che dovrà fare a meno del proprio centravanti solamente per la trasferta di Cagliari. Cutrone dovrebbe infatti rientrare in tempo per la sfida di Europa League contro il Dudelange.

SPORTAL.IT | 12-09-2018 16:20