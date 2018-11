Milan, ecco l’offerta per Ibrahimovic

I ritorni di alcuni in rossonero quasi mai hanno fruttato come quando erano arrivati la prima volta, ma tutti sembrano concordare che in questo caso la questione è completamente diversa. Del resto quando si parla di Zlatan Ibrahimovic c’è sempre qualcosa di straordinario. Il fuoriclasse svedese ha finito la stagione con i Los Angeles Galaxy, che con un’ultima partita suicida hanno gettato al vento la possibilità di qualificarsi ai playoff della Mls statunitense. Ibra quindi è libero e le voci di un suo ritorno al Milan si fanno sempre più insistenti. La dirigenza del Diavolo però fa sul serio, tanto che sarebbe già stata formulata un’offerta a lui ed al suo procuratore, il noto Mino Raiola.

Non si conoscono le cifre ma si tratterebbe di un contratto di sei mesi a partire da gennaio con una opzione fino al 2020. Del resto proprio Raiola aveva aperto ad un possibile clamoroso ritorno, affermando: «Adesso è troppo presto per parlarne ma ora il Milan ha una proprietà forte. Non ho mai avuto problemi con il club, semplicemente perché prima non esisteva. Adesso finalmente c’è una società quindi se dovesse arrivare un’offerta la valuteremo». I tifosi rossoneri già sognano, anche perché col nuovo modulo a due punte di Gattuso prendere un altro attaccante è diventato un obbligo. Ibrahimovic nelle sue due stagioni in rossonero ha realizzato la bellezza di quarantadue gol, conquistando nel 2011 il diciottesimo scudetto della storia del Milan, l’ultimo in Italia che non sia stato vinto dalla Juventus.

SPORTEVAI | 04-11-2018 11:25