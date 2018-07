Milan: ecco perché Higuain può arrivare

Il Milan, non è una novità, è alla caccia di un grande attaccante per regalare ai tifosi il colpo di mercato tanto atteso, specialmente dopo un'Europa appena riconquistata e l'avvento di Elliot. In casa rossonera quella appena trascorsa è stata sicuramente una settimana importante che ha visto due addii significativi come quelli dell'ormai ex proprietario Yonghong Li e l'amministratore delegato Marco Fassone.

La fase di ristrutturazione è appena iniziata e dopo il verdetto del Tas emesso il 20 luglio che ha (per certi versi in maniera quasi impensabile) consentito al Milan di partecipare alla prossima edizione dell'Europa League ai danni di Atalanta e Fiorentina, ora è arrivato il momento di intervenire sul mercato.

Gli arrivi di Reina, Strinic e Halilovic non possono di certo aver entusiasmato Rino Gattuso che ha chiesto a gran voce rinforzi. Il reparto offensivo è quello che necessita maggiormente di un giocatore che possa garantire almeno una quindicina di gol, quelli che sono decisamente mancati ai rossoneri la scorsa stagione. Il preferito è proprio Gonzalo Higuain, in uscita dalla Juventus dopo lo straordinario colpo Cristiano Ronaldo. I bianconeri sono disposi a trattare l'uscita del Pipita per una cifra vicina ai 60 milioni di euro, investimento che sembrava inizialmente impensabile per le casse del club di Milanello.

L'ex allenatore di Inter e Milan Leonardo potrebbe davvero essere la chiave per consentire all'attaccante argentino di cambiare maglia dopo soli due anni in bianconero. Il brasiliano ha infatti contattato l'amministratore delegato Beppe Marotta per discutere sull'acquisto di Higuain e capire quali siano gli effettivi margini di trattativa. L'ingaggio del numero 9 è alto: 7,5 milioni di euro all'anno, ma la sensazione è che Elliot voglia accontentare Gattuso e per farlo sarebbe disposto anche a uno sforzo economico.

Il tutto, però, dipenderà tantissimo dalla cessione di Nikola Kalinic (sul quale ci sono l'Atletico Madrid e il Siviglia) e uno tra André Silva e Fabio Borini, ma per il momento ancora nessuno squadra si è fatta avanti per uno di questi ultimi. Le alternative al Pipita sono le solite che ormai circolano da mesi: Alvaro Morata e Simone Zaza.

SPORTAL.IT | 22-07-2018 22:10