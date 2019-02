Milan, ecco quanto verrà chiesto per Cutrone

Il Milan si sta godendo l’esplosione di Piatek, il bomber polacco che fino al pareggio per 0-0 con la Lazio in Coppa Italia aveva segnato in tutte le partite giocate da titolare con la maglia rossonera. Impossibile pensare di fare a meno di lui al momento, ma di riflesso la cosa è anche andata a discapito di uno dei talenti sfornati da Milanello, ovvero Patrick Cutrone, che dall’avvento dell’ex-Genoa non ha trovato più molto spazio come succedeva in precedenza.

Fissato il prezzo – L’agente del calciatore interrogato sul futuro del suo assistito è apparso abbastanza sibillino, riducendo il tutto ad un semplice “Non è detto che rimanga al Milan”. Sono molte ovviamente le squadre in Serie A che vorrebbero l’attaccante, su tutte il Torino, che ha messo gli occhi su di lui facendosi forte anche del vecchio interessamento del club meneghino per Belotti. Ad ogni modo la dirigenza rossonera sembra aver fissato il prezzo sui trenta milioni di euro, ma a spaventare più che il costo del cartellino è l’ingaggio che attualmente percepisce Cutrone, ovvero oltre il milione di euro a stagione.

La doppietta alla Samp – L’ultimo grande squillo di Cutrone risale ad inizio gennaio, quando pochi giorni prima della Supercoppa Italiana mise a segno due splendide reti in Sampdoria-Milan 0-2 di Coppa Italia, regalando al Diavolo la qualificazione ai quarti (dove poi hanno incontrato il Napoli, battuto sempre 2-0 ma…con una doppietta di Piatek). Insomma per Cutrone il momento è delicato, per sbloccarsi psicologicamente servirebbe un gol in campionato.

SPORTEVAI | 28-02-2019 11:47