Il fondo Elliott ha respinto una offerta del fondo CVC Capital Partners per il Milan. A riportare la notizia Milano Finanza: la società finanziaria britannica, specializzata in private equity in settori come i beni di consumo, ha effettuato un sondaggio presso il fondo statunitense, che ha chiesto un miliardo di euro per la cessione del club rossonero.

La richiesta ha allontanato i britannici, oltre ad alcuni fondi sauditi che si erano interessati all'affare.

SPORTAL.IT | 15-04-2019 13:39