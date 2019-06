Milan, Elliott sta per fare un grave errore di mercato

Sono in tanti che continuano a guardare con sospetto i proprietari del Milan, ovvero il fondo Elliott, che fra conti disastrati lasciati dalla gestione precedente e una politica ancora poco chiara riguardo il futuro (e che coinvolge anche la partecipazione alla prossima Europa League) non riesce ancora ad entrare nei cuori dei sostenitori rossoneri. La decisione di puntare solo su giocatori giovani è stata accantonata (i contatti con De Rossi lo dimostrano) ma c’è ancora qualcosa che secondo gli addetti ai lavori non va.

Cerruti attacca – In questa sessione di mercato il Milan rivoluzionerà il centrocampo ma nel mirino del giornalista della Gazzetta dello Sport Alberto Cerruti ci è finito il reparto offensivo. Nel suo consueto editoriale su Milan News ha infatti scritto: “Decisamente troppo rischioso pensare che Andrè Silva, (stra)pagato 38 milioni, valga più di Cutrone che non è costato nulla perché cresciuto nel settore giovanile. Come conseguenza, per un evidente vantaggio economico, può sembrare facile pensare che convenga cedere Cutrone per 25 milioni, invece di svendere alla stessa cifra Andrè Silva”.

Bene Zorro e Paolo – Cerruti invece premia quelle che sono le scelte di Boban e Maldini fin qui, giudicando i nomi che circolano assolutamente funzionali a quello che sarà il modulo del nuovo allenatore Marco Giampaolo. La fiducia riposta in loro è tanta e propro per questo gli è stato concesso di fare anche qualche piccolo strappo alle regole andando a prendere anche giocatori che prima erano fuori target.

