Milan, emergenza in difesa: Leonardo pensa ad un ex Juve

Il Milan è in piena emergenza in difesa.

Con gli infortuni di Mattia Caldara (lesione al tendine d’Achille e strappo al polpaccio) e Matteo Musacchio (lesione al legamento crociato), Leonardo valuta alcuni nomi per il mercato di gennaio.

Tra i tanti profili seguiti dal dirigente rossonero, ci sarebbe anche una vecchia conoscenza del calcio italiano. Si tratta di Angelo Ogbonna, difensore ex Torino e Juventus che sta trovando poco spazio nel West Ham di Manuel Pellegrini. Il difensore è stato utilizzato solamente in 7 occasioni dal tecnico ex Manchester City, tant’è che starebbe meditando un addio nei prossimi mesi.

Il club inglese sarebbe disposto a cedere il giocatore sia a titolo definitivo (Ogbonna è valutato circa 5 milioni di euro), sia in prestito con eventuale diritto o obbligo di riscatto. Una soluzione che farebbe sicuramente comodo al Milan che, intanto, sonda il terreno per altri difensori.

Uno su tutti, Rodrigo Caio. Il brasiliano è da anni nel mirino dei rossoneri e Leonardo vorrebbe finalmente portarlo a Milano. Non si tratta però di una trattativa semplice: il San Paolo chiede più di 20 milioni per il cartellino del giocatore, considerati troppi dal dirigente brasiliano e Paolo Maldini. Il Milan non sembra però intenzionato a mollare la presa e proverà a convincere il club a lasciar partire il giocatore.

Il Diavolo guarda, però, anche in Italia, soprattutto in casa Juve. Per rimediare alle assenze di Caldara e Musacchio, Leonardo pensa ad uno tra Rugani e Benatia. I bianconeri difficilmente faranno partire il difensore ex Empoli, per il quale hanno già rifiutato un’offerta da 60 milioni del Chelsea in estate. Diversa, invece, la situazione di Mehdi Benatia: il marocchino vuole giocare con più continuità e potrebbe spingere la società ad accettare un’eventuale offerta dei rossoneri.

SPORTAL.IT | 15-11-2018 17:25