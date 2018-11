Milan, emergenza infortuni: ecco chi schiererà Gattuso

Si avvicina la sfida più difficile per il Milan di Gattuso. L’ultima sfida di campionato contro la Juventus, non solo ha ridimensionato le ambizioni rossonere, che già iniziavano a credere di avere trovato la quadratura esatta per vincerle tutte, ma ha lasciato in eredità anche una lunga serie di infortuni e squalifiche che renderanno la sfida di domenica contro l’ostica Lazio di Inzaghi, ancora più complicata. Il vecchio Ringhio dovrà fate i conti con le assenze: oltre allo squalificato Higuain, che salterà questa e la prossima, il Milan non potrà contare su Caldara, Biglia, Bonaventura, Musacchio e Romagnoli, tutti infortunati.

Rivoluzione del modulo

Il tecnico Gattuso, che nelle ultime partite aveva cominciato a trovare una sorta di solidità con il 4-4-2, adesso sarà costretto a cambiare nuovamente modulo e lanciare nella mischia calciatori che non vedevano il campo da un bel po’. A Roma, il Milan dovrebbe schierarsi con il 3-4-3 con Donnarumma a difendere i pali; difesa a tre con Abate, Zapata e Rodriguez in una soluzione del tutto inedita; linea mediana a due con Kessie e Bakayoko a fare legna a centrocampo con Calabria e Laxalt a sfrecciare sulle fasce.

Attacco (quasi) invariato

L’attacco è il reparto che forse meno subirà rivoluzioni dal momento che, al netto della squalifica di Higuain, vedrà un tridente composto da Suso e Calhanoglu ai lati dell’unica punta Patrick Cutrone. L’unico vero dubbio per Gattuso riguarda il ballottaggio Calabria-Castillejo, ma per adesso il terzino sembra in vantaggio sull’esterno spagnolo. Gattuso sa che la situazione è critica, la dirigenza sta già cercando gli uomini giusti da acquistare nel prossimo mercato di riparazione per far fronte alla sfortunata serie di infortuni che si è abbattuta sulla rosa rossonera.

SPORTEVAI | 23-11-2018 10:03