Milan, Allegri maledice la sosta per le nazionali: si ferma anche Pulisic. Emergenza totale per la sfida all’ex Pioli

Allarme infortuni in casa Milan: l'attaccante statunitense si ferma per un problema muscolare, le parole di Pochettino aumentanto la preoccupazione. La situazione

Arriva un’altra tegola in casa Milan. Dopo l’infortunio di Saelemaekers con il Belgio e gli acciacchi fisici accusati da Estupinan, Leao e Rabiot rispettivamente con Ecuador, Portogallo e Francia, ora si ferma anche Christian Pulisic. Nella notte italiana, durante l’amichevole tra Stati Uniti e Australia, l’attaccante rossonero è stato costretto a uscire anzitempo dal campo per un problema muscolare. Le parole di Pochettino nel post-partita fanno aumentare la preoccupazione a Massimiliano Allegri che, nella sfida di domenica contro la Fiorentina, dovrà fare i conti con importanti assenze.

Infortunio muscolare per Pulisic

Christian Pulisic, già prima dell’amichevole tra Stati Uniti e Australia, era in dubbio a causa del solito fastidio alla caviglia che lo sta tormentando negli ultimi tempi. Alla fine, Pochettino, dopo le buone indicazioni dagli allenamenti, ha scelto di schierarlo dal primo minuto. Ma la partita dell’attaccante è durata solo mezz’ora, prima di lasciare spazio a Diego Luna. Lo statunitense è stato costretto a lasciare il terreno di gioco a causa di un problema muscolare: seppur sia uscito dal terreno di gioco autonomamente, Pulisic è apparso visibilmente frustrato.

Le parole del Ct Pochettino nel post-gara

Proprio le parole del Ct, Mauricio Pochettino, intervenuto a fine gara, alimentano la preoccupazione. In conferenza stampa ha parlato così dell’infortunio di Pulisic: “Credo abbia sentito qualcosa al bicipite femorale. Domani volerà in Italia, stasera valuteremo la situazione, ma al momento non possiamo dire nulla”.

Per il Milan si tratta di un’ulteriore complicazione in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina a San Siro. Massimiliano Allegri dovrà gestire una situazione di emergenza, con diverse assenze e giocatori non al meglio dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. La presenza di Pulisic resta in dubbio, in attesa degli esami strumentali che verranno effettuati a Milanello nelle prossime ore.

Milan, allarme infortuni: Allegri perde pezzi

In vista della sfida di domenica tra Milan e Fiorentina, entrambi gli allenatori devono fare i conti con diversi problemi legati agli infortuni. Da una parte, l’ex Stefano Pioli resta in attesa di valutare le condizioni di Moise Kean, alle prese con un problema alla caviglia rimediato nella gara contro l’Estonia che lo ha costretto a lasciare il ritiro della Nazionale.

Sul fronte rossonero, la situazione è ancora più complicata per Massimiliano Allegri, che dovrà gestire un quadro complicato in termini di scelte. L’unica assenza già certa è quella di Alexis Saelemaekers, fermato da una lesione al flessore della gamba destra. Più incoraggianti le notizie per Estupinan, uscito anzitempo nell’amichevole tra Ecuador e Stati Uniti per un dolore alla caviglia sinistra: il terzino è rimasto in tribuna in occasione della sfida contro il Messico, con il Milan che dovrà seguire l’evolversi della situazione con prudenza.

Restano da monitorare anche Leao e Rabiot. L’attaccante portoghese, che ha saltato alcune sedute di allenamento con la Nazionale per precauzione, è già rientrato a Milano e ha ripreso ad allenarsi, anche se potrebbe iniziare dalla panchina. Da valutare anche Rabiot, che nei giorni scorsi ha accusato un fastidio al polpaccio.