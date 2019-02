Milan-Empoli, le probabili formazioni

Va in scena oggi l'anticipo della 25.a giornata di Serie A. A San Siro, si gioca Milan-Empoli. Gattuso, senza lo squalificato Suso, si affida a Castillejo. In avanti, ovviamente, massima fiducia a Piatek, l'attaccante più in forma del momento.

Iachini, reduce dal fondamentale successo ai danni del Sassuolo, cambia il meno possibile. Spazio ancora al 3-5-2 con Farias e Caputo coppia d'attacco. Sono i 25 i precedenti, nella massima serie, tra le due squadre, con 14 successi per i milanesi e solo tre per i toscani (otto i pareggi). L'Empoli, in questa stagione, non ha ancora vinto in trasferta.

MILAN-EMPOLI (oggi, ore 20.30)

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Kessiè, Paquetà; Castillejo, Calhanoglu, Piatek. All. Gattuso

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Bennacer, Krunic, Acquah, Di Lorenzo, Pasqual; Farias, Caputo. All. Iachini

SPORTAL.IT | 22-02-2019 07:30