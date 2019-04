Milan, esplode rabbia tifosi: trovato il colpevole

E come fai ora ad aggrapparti alla punizione del gol di Alves che forse c’era o forse no? Che senso ha prendersela con l’arbitro quando la tua squadra ha deluso su tutti i fronti? La frenata del Milan a Parma e più ancora il modo con cui è maturato questo 1-1 che ha avvelenato la Pasqua dei rossoneri e complicato la strada verso la Champions della banda di Gattuso stanno scatenando l’ira dei fan sui social. Il bersaglio non è dunque il direttore di gara, ma sul banco degli imputati ci va in primis il tecnico rossonero.

LO SFOGO – E’ da poco arrivato il triplice fischio quando i social diventa lo sfogatoio della rabbia dei tifosi rossoneri. Facebook, twitter, instagram, ovunque si manifesta la rabbia per un’occasione sprecata: “Con questa squadra non andiamo da nessuna parte neanche in finale di coppa Italia”, o anche: “Non capisco cosa vogliamo andare a fare in Champions League!!!! Comincio a dubitare anche sulla dirigenza a questo punto….” oppure: “Zero schemi, zero corsa e zero idee. Non ci meritiamo l’Europa!”. Alla rabbia si aggiunge la rassegnazione: “Quando continui a perdere punti per strada contro squadre abbordabili, puoi fare solo il mea culpa, non puoi sempre sperare nelle disgrazie delle altre squadre che seguono. La Champions League bisogna veramente meritarsela ed ultimamente il Milan si è dimostrato una squadra mediocre.. Purtroppo non siamo da Champions League”.

COLPEVOLI – Scatta la caccia al colpevole: “Inguardabili per colpa del mister e di quattro giocatori che sono titolari fissi e invece non potrebbero giocare nemmeno in serie B” o anche: “Basta, vi prego, basta giustificazioni per Gattuso…Basta!! Ne ha buttate via così troppe, tra cui Udinese e Parma nel momento clou della stagione. Sempre allo stesso modo”. Ringhio viene messo alla brace: “Di che santi gode Gattuso? Non ho mai visto un allenatore così coccolato e protetto dalla stampa” o anche: “Imbarazzante!!! Cacciate Gattuso per favore! Perché Donnarumma e no Reina!! Perché Borini???? Paqueta in panca Borini come disse Di Canio… può giocare solo in squadre che lottano per la salvezza…..”. Infine ecco l’hashtag più temuto: “Siamo quarti per demerito degli altri più che per merito nostro. Sbaglia i cambi sistematicamente. Grande giocatore bravo gestore del gruppo, ma pessimo pessimo allenatore. #gattusout”.

SPORTEVAI | 20-04-2019 15:07