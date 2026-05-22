Milan, estate senza Ibrahimovic: Mondiali e la misteriosa sfida al boxeur Fury per Zlatan, il futuro è fuori dal progetto? 

Non è ancora chiaro come la rivoluzione annunciata da Cardinale influirà sulla posizione dello svedese che trascorrerà parecchie settimane lontane dal club per impegni personali

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Zlatan Ibrahimovic farà ancora parte del progetto Milan? La domanda è legittima ora che Gerry Cardinale si appresta a rivoluzionare l’assetto della dirigenza rossonera, anche perché lo svedese, dal canto suo, si prepara a vivere un’estate lontana dal club tra i Mondiali e la misteriosa sfida al boxeur Tyson Fury, annunciata ieri sui social.

Milan, i dubbi sul futuro di Ibrahimovic

Quale ruolo ha in mente Gerry Cardinale per Zlatan Ibrahimovic? La rivoluzione della dirigenza del Milan che il proprietario di Redbird sta progettando coinvolgerà anche lo svedese? Addetti ai lavori e tifosi rossoneri dovranno attendere ancora un po’ per conoscere la risposta a queste domande, che sorgono spontanee non solo per le notizie che provengono dagli ambienti più vicini a Cardinale: è la stessa agenda estiva di Ibra, infatti, a suggerire che il ruolo dello svedese all’interno del club possa essere ridimensionato. O, addirittura, a suggerire che il Milan possa in futuro fare a meno di Zlatan.

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Ibrahimovic ai Mondiali

L’estate di Ibrahimovic, infatti, sarà lontano dal Milan. L’ex attaccante è il personaggio di punta di Fox Sports, l’emittente che trasmetterà i Mondiali 2026 negli Stati Uniti. Zlatan ha già prestato la sua immagine a diversi promo – virale sui social quello in cui fa le prove dell’annuncio della nazionale vincitrice dei Mondiali – ma il suo contratto prevede anche la sua presenza come talent e opinionista durante il torneo. Durante il torneo Fifa, dunque, Ibrahimovic sarà concentrato su ciò che avviene negli stadi di Canada, Stati Uniti e Messico, più che alle strategie del Milan o alla campagna acquisti rossonera.

La misteriosa sfida a Tyson Fury

I Mondiali termineranno il 19 luglio, ma anche dopo la loro conclusione Ibra non dovrebbe tornare ad occuparsi del Milan. Anzi, non dovrebbe neanche restare a lungo a Milano. Ad attenderlo, infatti, c’è un evento annunciato ieri sui suoi profili social: un incontro a Dublino, in Irlanda, con il campione di boxe Tyson Fury, fissato per il 1 agosto.

Non è ancora chiaro se Ibrahimovic abbia davvero intenzione di combattere contro uno dei pesi massimi più forti di tutti i tempi, il post che ha dato l’annuncio dell’evento conteneva le foto dei due in guardia, uno davanti all’altro, anche se in abiti civili e non in guantoni e pantaloncini. Insomma le immagini rimandavano all’idea di un improbabile incontro di boxe tra Ibrahimovic e Fury, tuttavia le parti non hanno né confermato né smentito, alimentando un alone di mistero destinato ad accompagnare l’appuntamento nelle prossime settimane.