Milan, ex arbitro Marelli fa chiarezza su episodi discussi

I tifosi del Milan si sono lamentati non poco: lo 0-0 dei rossoneri con il Sassuolo, a sentire i fan sui social, sarebbe da attribuire anche alle scelte errate dell’arbitro Manganiello. Come ha arbitrato il direttore di gara designato per il Meazza? Quasi tutti gli hanno dato voti insufficienti ed anche Luca Marelli lo ha bocciato.

LA BOCCIATURA – Sul suo blog l’ex fischietto comasco lo ha definito nervosissimo fin dalle prime battute, senza una linea tecnica omogenea , sottolineando che ha tollerato proteste plateali per poi punirne disciplinarmente altre molto meno evidenti.

GLI EPISODI – Marelli analizza gli episodi chiave e inizia dal 30′, quando Theo Hernandez segna calciando un pallone respinto dalla difesa dopo un controllo di Kessié: Manganiello è in posizione ideale per valutare quanto accade davanti a sé, a circa 7/8 metri. Nonostante ciò lascia proseguire e convalida la rete.

VAR – Il gol però verrà annullato quando Manganiello viene richiamato alla “on field review” dal VAR Banti per valutare un tocco di mano di Kessié. Per Marelli Kessié tocca il pallone con il braccio sinistro e, pertanto, la rete è stata giustamente annullata ma si chiede: “come ha fatto Manganiello a non vedere questo colpo di mano?”.

IL RIGORE – Altro episodio: Al 41esimo minuto il Milan protesta per un contatto in area di rigore tra Magnanelli e Musacchio: Ideale la posizione di Manganiello che vede il contatto ed assegna un calcio di punizione a favore del Sassuolo, scatenando le proteste dei tifosi.

LA DECISIONE – Marelli spiega che nei momenti precedenti al cross, Magnanelli e Musacchio si trattengono reciprocamente. Dalla sua posizione Manganiello ha probabilmente visto solo la carica di Musacchio, essendo nascosto Magnanelli dallo stesso difensore del Milan. Forse eccessiva la punizione a favore del Sassuolo ma certamente non ci sono gli elementi minimi per assegnare un calcio di rigore.

SPORTEVAI | 16-12-2019 10:34