Milan-Fabregas, pista ancora aperta

Cesc Fabregas non sta trovando molto spazio nel centrocampo del Chelsea di Maurizio Sarri.

L’ex tecnico del Napoli gli preferisce Barkley e ora con l’esplosione di Loftus-Cheek, l’ex Barcellona si sente messo in disparte.

Il centrocampista spagnolo, classe 1987, ha un contratto in scadenza nel giugno del 2019 e secondo quanto riporta Daily Star, un suo ritorno all’Arsenal è un’ipotesi romantica ma anche concreta, ma bisognerebbe vedere la reazione dei tifosi dei Gunners, visto che dopo il suo passaggio ai Blues hanno dimostrato tutta la loro rabbia bruciando la sua maglietta ai tempi dell’Arsenal.

Sempre secondo quanto riporta il quotidiano inglese, l’altra pista percorribile porta in Italia, più precisamente al Milan, che lo segue prima ancora del suo trasferimento in Catalogna e non ha mai smesso di sperare in un suo arrivo a Milanello.

SPORTAL.IT | 30-10-2018 19:20