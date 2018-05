Milan, Fassone ha un nuovo piano per il mercato

La decisione della Uefa di respingere la richiesta di settlement agreement presentata dal Milan ha scosso tutto il mondo rossonero: adesso il club meneghino rischia delle pesanti sanzioni che potrebbero riguardare sia il mercato sia una possibile esclusione dalla prossima Europa League.

Riguardo il primo punto, Fassone ha voluto tranquillizzare tutti i tifosi rossoneri spiegando il suo piano per la campagna acquisti estiva: “Ho cercato di essere trasparente e chiaro con i tifosi – le sue parole al termine del consiglio di amministrazione tenuto a Casa Milan -. Al di là della partecipazione all’Europa League arriveranno dei rinforzi. Questa ulteriore tegola non inciderà, non pensiamo di portare ancora 10-11 giocatori… ne arriveranno 2 o 3, poi che possiamo pagarli 20 in meno o 20 in più, vediamo. Non c’è alcuna preoccupazione, i nostri incontri per i rinnovi sono proseguiti in maniera serena. Negli ultimi due anni sono rimasti tutti isolati dai problemi della società”.

L’ad del club ha poi parlato del ricorso che il club rossonero ha intenzione di presentare per ribaltare la sentenza della Uefa: “Dovremo costruire dei punti a sostegno della nostra tesi, proporremo argomenti nuovi. Ci sono delle cose che stiamo studiando, le decisioni sono sempre state fatte per il conto economico, la proprietà non c’entra. Voglio però dire che c’è ampia giurisprudenza con tesi a nostro sostegno”.

Infine Fassone ha spiegato il perché del consiglio di amministrazione odierno in cui è stato effettuato un aumento di capitale: “Ci tengo a dire che era un consiglio di amministrazione di routine, dovevamo approvare la trimestrale scaduta il 31 marzo, obbligatoria per la prossima stagione, e siamo in miglioramento. Abbiamo anche parlato dei temi riguardanti la UEFA e l’aumento di capitale ma, ripeto, era un consiglio di routine”.

SPORTAL.IT | 25-05-2018 14:40