Milan, fatta per Sensi: tutte le cifre

Stefano Sensi sta per vestire la maglia rossonera. L'infortunio allo scafoide ha chiuso in anticipo la stagione del centrocampista del Sassuolo ma ha permesso allo stesso tempo al Milan di accelerare le trattative per l'ingaggio.

Il centrocampista è stato valutato 25 milioni di euro, ma i rossoneri ne dovranno versare solo la metà nelle casse del club di Squinzi in quanto gli emiliani dovranno pagare in estate al Diavolo i 12 milioni di euro per il riscatto obbligatorio di Manuel Locatelli. Per quanto riguarda il contratto, Sensi firmerà un quinquennale con un ingaggio di circa due milioni di euro a stagione. A fargli posto sarà Bakayoko, che non verrà riscattato. Lo riporta Tuttosport.

SPORTAL.IT | 20-05-2019 11:27