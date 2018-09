Milan, figuraccia evitata grazie a Higuain

Figuraccia evitata grazie a Gonzalo Higuain per il Milan in Lussemburgo: contro il Dudelange decide il gol messo a segno dal ‘Pipita’ al quarto d’ora della seconda frazione di gioco.

Manovra lenta e impacciata quella dei rossoneri per tutto il primo tempo. Di fronte gli uomini di Gattuso hanno una squadra con grandi limiti ma che è messa bene in campo da Dino Toppmoller, figlio di Klaus, già tecnico del Bayer Leverkusen. E i lussemburghesi provano pure a fare male, conquistando un paio di calci d’angolo, mentre dall’altra parte Higuain si trova spesso da solo, nonostante la buona volontà di Borini e Castillejo, che provano a spingere sulle intasatissime fasce. Fatto sta che si va al riposo a reti involate, anche perché Caldara, che stacca tutto solo, non centra la porta da pochi passi.

Dopo l’intervallo, nel quale sicuramente Gattuso si è fatto sentire, il Milan cerca di partire forte e Higuain ha subito una buona opportunità: Frising, però, gli dice di ‘no’. L’appuntamento con la rete è però soltanto rinviato perché al quarto d’ora l’argentino la butta dentro, sfruttando un cross di Castillejo: conclusione deviata ma fatale per i generosi padroni di casa. Gol numero 11 in Europa League per Gonzalo, gli altri li aveva realizzati con la casacca del Napoli addosso. Un gol da tre punti, quello realizzato in Lussemburgo. Il raddoppio infatti non arriva, c'è anche un palo di Borini.

Per i rossoneri ora è il momento di tornare a guardare alla serie A. Non ci sarà molto tempo prima del prossimo impegno, in programma domenica pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 18) allo stadio Meazza, dove arriverà un’Atalanta decisamente arrabbiata e pronta a vendere cara la pelle.

I nerazzurri sono già fuori dall’Europa, eliminati dai non irresistibili danesi del Copenaghen nello spareggio del turno preliminare di Europa League, e in campionato sono reduci dalla bruciante sconfitta di Ferrara con la Spal, dove sono caduti sotto ai colpi dell’ex Petagna. Gli orobici non avranno neanche Gian Piero Gasperini, appiedato per un turno dal Giudice Sportivo per essersi espresso in maniera blasfema al ‘Mazza’.

