Milan-Fiorentina, Marinelli smentisce Marelli: il rigore solleva un polverone. Duro sfogo di Pradè: “Scandaloso”

I rossoneri vincono in rimonta grazie a un penalty generoso. Secondo l'esperto di Dazn, il Var non doveva intervenire. Pioli deluso: "Così invitiamo i calciatori a simulare"

Il Milan supera in rimonta la Fiorentina con la doppietta di Leao, conquista la vetta della classifica e inguaia Pioli. Ma il successo dei rossoneri è maturato grazie a un rigore assegnato nel finale che ha scatenato il putiferio sui social. L’arbitro Marinelli ha smentito l’esperto di Dazn Marelli e, secondo molti utenti del web, graziato Gimenez. Durissimo lo sfogo del ds viola Pradè.

Milan-Fiorentina decisa da un rigore dubbio

All’82’, sul risultato di 1-1, il Milan ha giovato di un penalty che ha sollevato un polverone. L’arbitro di Tivoli, Livio Marinelli, ha punito un contatto leggero tra Parisi e Gimenez dopo aver rivisto almeno dieci volte l’azione al monitor.

Curiosità: come da novità introdotta a partire da questa stagione, il direttore di gara ha spiegato la sua decisione a San Siro, ma – e non è certo la prima volta – la sua voce non si è sentita. Il tempio rossonero è esploso di gioia quando Marinelli ha indicato il dischetto. Della battuta si è incaricato Leao, non proprio uno specialista. Ma il portoghese è riuscito a spiazzare lo specialista De Gea, consegnando il primo posto al Diavolo. E spezzando la maledizione che non lo vedeva segnare in casa da addirittura 17 mesi.

Marinelli smentisce l’esperto Martelli: ecco perché

Chiamato in causa in diretta dalle voci di Dazn, per l’esperto Luca Marelli “la trattenuta di Parisi su Gimenez c’è, ma è un colpo molto leggero”. Pur sottolineando che il difensore della Fiorentina “si è aiutato molto con la mano destra nel contrasto con Gimenez”, l’ex arbitro ha sottolineato che “non è facilissimo per il Var intervenire, è più una valutazione di campo”.

Invece, il Var è intervenuto eccome. Marinelli è andato al monitor e ha assegnato il rigore a favore dei padroni di casa, ammonendo Parisi. C’è da evidenziare che l’attaccante del Milan è crollato al suolo, eccettuando parecchio la caduta.

Reazione di Gimenez: il messicano andava espulso?

Nella stessa azione si è assistito anche alla reazione del Bebote che ha provato a rifilare un calcione all’avversario. Era un gesto da cartellino rosso?

“Ha rischiato, ma il colpo è stato leggero. Non c’è stata grande intensità” ha detto Marelli, che questa volta si è trovato in linea con arbitro e Var. Già, il gesto di Gimenez non è stato ritenuto un colpo violento, per cui non è scattata alcuna punizione.

Web in tilt: tifosi sul piede di guerra

Il dibattito si è spostato sui social, dove molti utenti hanno alzato la voce. “Il rigore su Gimenez secondo me è qualcosa di ridicolo. Un tocco lievissimo, una carezza. È crollato tramortito come da una legnata di Mike Tyson. Var e Marinelli inadeguati” sentenzia Pino su X.

“Marinelli decide Milan-Fiorentina” sottolinea Sabri. “Quindi riepilogando un goal segnato in 11 contro 10 con l’arbitro che non fa rientrare Ranieri, un gol segnato su rigore con simulazione dopo revisione al Var. Marinelli 2 – Fiorentina 1” commenta Bonconte. “Marinelli e Leao migliori milanisti in campo” ironizza Max.

Fiorentina, il duro sfogo di Pradè

L’episodio del rigore proprio non è andato giù alla Fiorentina. Durissimo lo sfogo del ds Pradè ai microfoni di Dazn: “Errore enorme del Var e Marinelli non ha avuto il coraggio di sostenere la sua decisione”.

E rincara la dose: “Ci stiamo giocando la vita, non si può fare una roba del genere. È scandaloso, un episodio grottesco. Gimenez è rimasto a terra 20′, quando è stato appena sfiorato. Usciamo sconfitti in una maniera dolorosa, ci dispiace”. Anche Pioli è deluso: “Facendo così, invitiamo i giocatori a simulare. Ci è stato sempre detto che il Var interviene se c’è un chiaro ed evidente errore dell’arbitro, ditemi se è andata così…”.