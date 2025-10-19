Milan-Fiorentina: le formazioni ufficiali. Leao e Kean, le scelte di Allegri e Pioli

Rossoneri in piena emergenza: out anche Nkunku e Loftus-Cheek, vittima di un affaticamento muscolare. L'ex Pioli costretto a un risultato positivo per blindare la sua panchina

Il Milan per prendersi la vetta, la Fiorentina per abbandonare la zona retrocessione. Il posticipo del sunday night della settima giornata di Serie A mette di fronte due squadre che hanno una voglia matta (e la necessità) di conquistare l’intera posta in palio. Allegri è alle prese con una vera e propria emergenza e vara un undici sperimentale. Il grande ex Pioli scioglie le riserve su Kean: ecco le formazioni ufficiali.

Milan, quanti problemi per Allegri

Piove sul bagnato, vien da esclamare. La legge di Murphy s’abbatte sul Milan e c’è davvero poco da stare Allegri. Già, ai forfait di Pulisic, Rabiot, Estupinian, Nkunku e Jashari, si aggiunge anche quello – altrettanto pesante – di Loftus-Cheek, vittima di un affaticamento muscolare nel corso dell’allenamento di ieri.

La formazione ufficiale farà chiarezza sull’inglese, ma i dubbi – poche ore dal match con la Fiorentina – sono pochi. Tutto lascia pensare che a occupare la casella di Pulisic sarà Saelemaekers, recuperato per il rotto della cuffia.

Formazioni ufficiali: la decisione su Rafa Leao

Dopo gli assaggi di campo tutt’altro che brillanti nelle partite contro Napoli e Juventus, scocca l’ora di Leao. Il numero 10 sfrutta l’emergenza per riprendersi una maglia da titolare. Nonostante la concorrenza del Bebote Gimenez, ultimamente apparso in crescita, sembra proprio che Allegri consegnerà le chiavi dell’attacco al portoghese.

Una chance che Rafa deve a tutti i costi sfruttare per cancellare le polemiche che lo hanno accompagnato dopo la prova allo Stadium e convincere il tecnico che lì davanti può fare affidamento sulle sue qualità.

Fiorentina, Kean giocherà a San Siro?

Pioli, che contro la sua ex squadra si gioca la permanenza a Firenze, tira un sospiro di sollievo. L’infortunio rimediato da Kean durante Italia-Estonia non pregiudica la presenza di Moise a San Siro. Tuttavia, giocherà dal primo minuto?

Il tecnico emiliano apre il ballottaggio tra il centravanti della Nazionale e Piccoli: soltanto uno dei due sarà impiegato dal primo minuto. L’ex Juventus e Psg è la stella della Viola, ma sarà schierato titolare solamente se al 100%. Insomma, le sensazioni dell’ultim’ora saranno decisive.

