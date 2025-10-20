Milan-Fiorentina, Pioli attacca Marinelli e litiga con Toni in tv: "Ma le partite le vedete? Ti ho sentito"

Il tecnico si ritrova all'ultimo posto e attacca arbitro e Var dopo il discusso rigore del 2-1: "Così invitiamo i giocatori a simulare". Poi il clamoroso dissing con l'ex bomber.

Aria pesante in casa viola dopo la sconfitta di San Siro col Milan. Tre punti in sette partite sono davvero troppo pochi per la Fiorentina, che si ritrova ultima in classifica e ancora a digiuno di vittorie, in piena zona B. Sul banco degli imputati c’è soprattutto lui, Stefano Pioli. Dopo la standing ovation dei suoi vecchi tifosi, il tecnico dell’ultimo Scudetto del Milan è ripiombato nell’incubo. “Colpa” di un suo vecchio pupillo, Rafael Leao, e delle decisioni di arbitro e Var. Al termine della gara, non a caso, l’allenatore ha attaccato duramente tanto l’arbitro Marinelli quanto il Var Abisso, per poi prendersela pure con l’ex bomber Luca Toni.

Milan-Fiorentina, Pioli durissimo sul rigore

Amareggiatissimo, Pioli, quando s’è presentato ai microfoni di DAZN. “Le parole di stima di Pradè nei miei confronti? Questo è uno dei motivi per cui sono dispiaciuto dei risultati che non otteniamo: hanno investito tanto su di me e nel mio lavoro ma purtroppo non otteniamo risultati. Dobbiamo cercare di fare meglio, noi e non solo noi”. Quindi l’attacco sul rigore: “Facendo così invitiamo i giocatori a continuare a simulare, a mettersi le mani in faccia, e non solamente in area di rigore. Basta che al primo contatto un giocatore mette le mani in faccia e tutti fischiano. Poi io riparto sempre dalla prima norma che ci hanno sempre detto: il Var interviene se c’è un chiaro ed evidente errore dell’arbitro, ditemi voi se questo lo è… Peccato”.

La clamorosa lite tra Pioli e Toni in diretta tv

Tra gli “intervistatori” di Pioli anche Toni, che ha sottolineato: “Ho guardato le ultime vostre partite, la squadra gioca bene. Va in vantaggio e non riesce a mantenere il vantaggio e quando va sotto dopo non riesce a recuperare”. Aspra la reazione del tecnico: “Luca, scusa: ma le partite le vedete o no? Altrimenti è solamente il risultato. Noi abbiamo gestito bene, nel secondo tempo il Milan ha tirato in porta una volta quando eravamo in dieci. Se mi dici che abbiamo perso la partita perché nella situazione del rigore potevamo essere più attenti, ma non per altre cose Luca. La squadra ha fatto una prestazione alla pari col Milan, che vincendo oggi è prima in classifica”.

Pioli categorico: “Nessun problema di spogliatoio”

La rampogna di Pioli è proseguita: “Noi purtroppo siamo ultimi, le colpe ci sono. Mie e dei calciatori, non del club. Luca, non è che se si vince siamo tutti bravi e se si perde siamo tutti brutti, non è così. E neanche ci sono dei problemi nello spogliatoio, perché sento che ci attaccate e tante cose. Questa è una squadra che lavora, ma i risultati ci stanno andando contro. Non altre cose, non altre cose”. Toni si è sfilato: “Io non avevo detto nulla”. Brusco l’intervento di Pioli: “No, ho sentito prima. Ma comunque è un problema mio, non vostro”. Dopo che il tecnico si è allontanato, Toni – visibilmente dispiaciuto – ha aggiunto: “Gli volevo solo dire che può bastare una vittoria e può cambiare tutto il mood. Ma non mi ha fatto finire“.