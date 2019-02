Milan, fissato il prezzo di Kessié

Il futuro di Kessié potrebbe essere lontano dal Milan. Il Diavolo è pronto a sacrificarlo in estate, anche per poter fare una plusvalenza importante in ottica Fair Play finanziario. Costato 20 milioni, viene valutato, oggi, 40 milioni di euro.

Possibile un suo inserimento nella trattativa con il Chelsea per il riscatto di Bakayoko. I Blues ci starebbero pensando. Attenzione anche all'Arsenal, altro club inglese sulle tracce dell'ivoriano (sotto contratto con i rossoneri fino al 2022). Il diretto interessato, comunque, continua a ribadire di voler restare al Milan.

SPORTAL.IT | 15-02-2019 09:40