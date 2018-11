Milan, fissato l'incontro con l'Uefa

L'udienza del Milan davanti alla Camera Giudicante della Uefa è fissata per il 12 novembre. Quattro mesi dopo la sentenza del Tas che aveva riammesso i rossoneri in Europa, il club meneghino conoscerà quale tipo di sanzione riceverà per non aver rispettato il Fair Play Finanziario nel triennio 2014-17. I rossoneri si attendono una multa più sanzioni accessorie.

Per il triennio 2015-2018, l'obiettivo di Elliott è raggiungere un Voluntary Agreement puntando sul cambio di proprietà, più solida rispretto al periodo Yonghong Li.

SPORTAL.IT | 04-11-2018 09:50