Milan, l’errore di Fofana virale sul web: il giallo delle scuse social e la solidarietà di Leao

La clamorosa palla-gol mancata goffamente dal centrocampista ha generato migliaia di commenti. Lui chiede perdono su Instagram, poi cancella il post e incassa un assist dal portoghese

Un errore clamoroso come quello in cui è incappato Youssuf Fofana contro il Genoa non poteva non diventare virale: la palla-gol fallita dal centrocampista del Milan ha generato migliaia di commenti sul web. Lui ha chiesto scusa con una Instagram story, salvo poi cancellarla: in un’altra è invece arrivata la solidarietà di Rafa Leao.

Milan, l’errore di Fofana diventa virale

Youssuf Fofana ha probabilmente rivissuto la scena dell’occasione gol fallita contro il Genoa per tutta la notte: la palla che rimbalza nell’area piccola, la porta spalancata, lo scivolone che gli impedisce di colpire la sfera e lo fa finire goffamente faccia a terra. Un errore così clamoroso che, nell’era dei social, non poteva non diventare virale: sul web sono migliaia i commenti dei tifosi – ovviamente non solo rossoneri – che si dividono tra stupore, prese in giro del centrocampista ma anche solidarietà.

I commenti dei tifosi

“Ma come si può?” si domanda SM su X, ripubblicando il video del gol sbagliato da Fofana. “Ancora non ci credo”, aggiunge Marcus, sulla stessa lunghezza d’onda dell’altro tifoso milanista. “Questa scena resterà nella storia dei meme sui social”, commenta ironicamente OfRossonero. “30 anni fa Fofana avrebbe fatto la fortuna di Mai dire Gol. Fisso ogni domenica nella rubrica ‘vai col liscio’…”, attacca Donato. “Fofana non è non è il mio centrocampista ideale. Tutt’altro. Mi spiace sempre però quando un giocatore viene insultato per un gol sbagliato”, commenta Max, che invece si schiera col giocatore.

Il giallo delle scuse cancellate

L’errore col Genoa ha poi provocato un piccolo giallo. Ancora scosso per la papera e per il pareggio rocambolesco del Milan, dopo la partita Fofana ha deciso di chiedere scusa ai tifosi su Instagram: il centrocampista ha pubblicato una story con una foto in bianco e nero che lo ritrae mentre si dispera, accompagnata dalla scritta (in italiano) “Mi dispiace tanto”. Ora, però, la storia è sparita da Instagram: Fofana l’ha cancellata, probabilmente su suggerimento di qualcuno che deve avergli suggerito di non abbattersi per l’errore. E chissà che quel qualcuno non sia stato Rafa Leao…

La solidarietà di Leao

Al posto della storia di Fofana, infatti, su Instagram ora appare un altro contenuto pubblicato dal portoghese e poi condiviso dallo stesso centrocampista francese. Nella story di Leao c’è una foto del portoghese che abbraccia in campo Fofana, accompagnata da una didascalia molto chiara: “Insieme, fratello, non importa chi è contro di noi”.

Un contenuto dal significato importante, con cui Leao ha voluto consolare il compagno di squadra dopo l’errore e tenere unito lo spogliatoio del Milan dopo un risultato di certo non positivo. Anche in questo gesto si può scorgere la maturazione del campione portoghese.