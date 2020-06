Milan, forte pressing su Jovic

Dato per certo l'addio di Ibrahimovic, il Milan si starebbe muovendo per trovare un bomber di qualità e giovane. Il nome in pole position sarebbe quello dell'attaccante Jovic, attualmente sotto contratto con il Real Madrid.

Per avere il serbo, classe 1997, il Diavolo sarebbe pronto, secondo il Tuttosport, a fare una proposta chiara: prestito biennale con riscatto fissato a 35 milioni di euro. I blancos potrebbero anche accettare, visto che Jovic sta deludendo molto a Madrid.

SPORTAL.IT | 18-06-2020 09:25