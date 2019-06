Milan, foto galeotta in Spagna: il primo acquisto si avvicina

Il nuovo Milan di Marco Giampaolo in panchina e con la nuova triade di uomini mercato composta da Massara, Boban e Maldini inizia a fare sul serio. E ora è arrivata luce sul viaggio che la dirigenza rossonera ha effettuato a Madrid giovedì scorso: dietro c'è una trattativa non solo imbastita, ma che sembra già in fase abbastanza avanzata.

Il giocatore trattato dal Diavolo risponde al nome di Theo Hernandez, terzino sinistro di proprietà del Real Madrid e fratello di quel Lucas campione del mondo con la Francia e appena trasferitosi dall'Atletico Madrid al Bayern Monaco per 80 milioni di euro. Theo è reduce da una stagione alla Real Sociedad, in cui ha collezionato 20 presenze nella Liga spagnola, segnando anche una rete. Il suo cartellino ha un valore di 25 milioni, ma da quanto trapela dalla Spagna il suo passaggio al Milan potrebbe anche concretizzarsi con la formula del prestito con diritto di riscatto.

E che la trattativa stia procedendo a gonfie vele lo dimostra uno scatto della testata spagnola 'El Chiringuito TV', che a Ibiza ha pizzicato il giocatore mentre conversa proprio con Paolo Maldini. Un incontro diretto, che giunge a pochi giorni dal dialogo con la dirigenza delle Merengues. E se, come sembra, il presidente Florentino Perez ha dato al Milan l'autorizzazione a trattare Theo Hernandez, allora la chiacchierata tra il 21enne francese e Maldini, all'interno di un bar delle Baleari che non è sfuggito all'occhio indiscreto dei media spagnoli, potrebbe davvero portare al primo acquisto rossonero in vista della prossima stagione. E regalare a Giampaolo un rinforzo sulla corsia mancina importante e di prospettiva.

Senza dimenticare gli altri giovani Blancos messi nel mirino da questo Diavolo che guarda con grande attenzione a ciò che succede a Madrid. Primo su tutti, Dani Ceballos.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 23-06-2019 22:09