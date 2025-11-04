Virgilio Sport
Milan, Franco Baresi, il post del campione sulle sue condizioni, i messaggi di Maldini, Massaro e Galli

Dopo mesi di silenzio, la leggenda rossonera riappare sui social con parole piene di speranza. I messaggi di speranza degli ex compagni del Milan

Dopo mesi di silenzio, Franco Baresi è tornato a farsi sentire con un semplice ma toccante messaggio sui social: “Viva la vita”. Parole che hanno subito emozionato il mondo del calcio e in particolare i tifosi del Milan, che da anni lo considerano una vera e propria bandiera. L’ex capitano ha accompagnato la frase con alcune foto in rossonero, simbolo di un legame indissolubile con il club.

L’operazione e la preoccupazione estiva

Lo scorso 3 agosto, Baresi era stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di un nodulo polmonare. Il Milan, attraverso un comunicato ufficiale, aveva rassicurato sulle sue condizioni, spiegando che l’operazione era avvenuta con tecnica mini-invasiva. Nonostante ciò, l’estate era stata segnata da grande apprensione tra i tifosi e l’ambiente rossonero, che hanno seguito con discrezione e rispetto la convalescenza del loro storico difensore.

Il messaggio che rassicura tutti

Con il suo “Viva la vita”, Franco Baresi ha voluto mandare un segnale forte e positivo. Dopo mesi di riabilitazione e silenzio, il vice presidente onorario del Milan ha mostrato la sua gratitudine verso chi gli è stato vicino. È un messaggio di speranza, non solo per i tifosi, ma per chiunque affronti momenti difficili. Le sue parole hanno rappresentato un simbolico ritorno, più potente di qualsiasi conferenza stampa.

Le reazioni del mondo rossonero

Il post di Baresi non è passato inosservato. Tra i primi a commentare ci sono stati Paolo Maldini, Daniele Massaro e Giovanni Galli, suoi compagni di tante battaglie seppur oggi fuori dall’organigramma rossonera. Tutti hanno espresso affetto e sollievo per il miglioramento del campione. I messaggi hanno riunito, anche solo virtualmente, quella storica famiglia rossonera che per anni ha fatto sognare i tifosi. Un abbraccio collettivo, a testimonianza di quanto l’ex libero sia ancora oggi un simbolo intramontabile del Milan.

Un esempio di forza e umiltà

Franco Baresi continua a incarnare i valori che lo hanno reso grande: determinazione, sobrietà e amore per la vita. Il suo recente messaggio non è solo un aggiornamento sulle sue condizioni, ma una lezione di coraggio. A 64 anni, l’ex capitano dimostra che la vera forza sta nella serenità e nella gratitudine. “Viva la vita” è diventato così il motto di un uomo che, anche fuori dal campo, continua a ispirare generazioni di sportivi e appassionati.

Milan, quante vecchie glorie alla festa per i 125 anni a San Siro: Van Basten, Inzaghi e Baresi rubano la scena

