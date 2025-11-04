Milan, Franco Baresi, il post del campione sulle sue condizioni, i messaggi di Maldini, Massaro e Galli

Dopo mesi di silenzio, la leggenda rossonera riappare sui social con parole piene di speranza. I messaggi di speranza degli ex compagni del Milan

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Dopo mesi di silenzio, Franco Baresi è tornato a farsi sentire con un semplice ma toccante messaggio sui social: “Viva la vita”. Parole che hanno subito emozionato il mondo del calcio e in particolare i tifosi del Milan, che da anni lo considerano una vera e propria bandiera. L’ex capitano ha accompagnato la frase con alcune foto in rossonero, simbolo di un legame indissolubile con il club.

L’operazione e la preoccupazione estiva

Lo scorso 3 agosto, Baresi era stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di un nodulo polmonare. Il Milan, attraverso un comunicato ufficiale, aveva rassicurato sulle sue condizioni, spiegando che l’operazione era avvenuta con tecnica mini-invasiva. Nonostante ciò, l’estate era stata segnata da grande apprensione tra i tifosi e l’ambiente rossonero, che hanno seguito con discrezione e rispetto la convalescenza del loro storico difensore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il messaggio che rassicura tutti

Con il suo “Viva la vita”, Franco Baresi ha voluto mandare un segnale forte e positivo. Dopo mesi di riabilitazione e silenzio, il vice presidente onorario del Milan ha mostrato la sua gratitudine verso chi gli è stato vicino. È un messaggio di speranza, non solo per i tifosi, ma per chiunque affronti momenti difficili. Le sue parole hanno rappresentato un simbolico ritorno, più potente di qualsiasi conferenza stampa.

Le reazioni del mondo rossonero

Il post di Baresi non è passato inosservato. Tra i primi a commentare ci sono stati Paolo Maldini, Daniele Massaro e Giovanni Galli, suoi compagni di tante battaglie seppur oggi fuori dall’organigramma rossonera. Tutti hanno espresso affetto e sollievo per il miglioramento del campione. I messaggi hanno riunito, anche solo virtualmente, quella storica famiglia rossonera che per anni ha fatto sognare i tifosi. Un abbraccio collettivo, a testimonianza di quanto l’ex libero sia ancora oggi un simbolo intramontabile del Milan.

Un esempio di forza e umiltà

Franco Baresi continua a incarnare i valori che lo hanno reso grande: determinazione, sobrietà e amore per la vita. Il suo recente messaggio non è solo un aggiornamento sulle sue condizioni, ma una lezione di coraggio. A 64 anni, l’ex capitano dimostra che la vera forza sta nella serenità e nella gratitudine. “Viva la vita” è diventato così il motto di un uomo che, anche fuori dal campo, continua a ispirare generazioni di sportivi e appassionati.