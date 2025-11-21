Milan, il ritorno di Franco Baresi a “Casa”: come sta il capitano e il messaggio in vista del derby con l’Inter

Il rientro di Franco Baresi a Casa Milan ha restituito entusiasmo e fiducia all’ambiente rossonero. La sua presenza arriva in un momento decisivo, a pochi giorni dal derby contro l’Inter.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il ritorno di Franco Baresi a Casa Milan ha rappresentato la notizia più luminosa della settimana per il popolo rossonero. Lo storico capitano, a tre mesi e mezzo dall’annuncio della malattia, è riapparso in sede, portando con sé un’energia capace di cambiare l’umore di tutta la società. La strada delle cure resta lunga, ma il suo sorriso ha scaldato cuori e speranze. E ora, con il derby Inter-Milan alle porte, la sua presenza assume un valore ancora più simbolico.

Il rientro in sede: un segnale che vale più di mille parole

La scorsa settimana Franco Baresi è tornato in quello che per lui è molto più di un luogo di lavoro: Casa Milan. La sua fugace apparizione, discreta ma potentissima, ha ricordato a tutti cosa significhi avere un Capitano al proprio fianco. Nonostante il percorso di guarigione sia ancora in corso, la sua forza d’animo ha regalato un’ondata di ottimismo. In un momento cruciale della stagione, questo gesto ha avuto un impatto emotivo enorme.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una battaglia affrontata con coraggio e dignità

L’annuncio della malattia, arrivato lo scorso 3 agosto, aveva colpito profondamente tutto il mondo rossonero. L’operazione riuscita, la terapia di consolidamento e il messaggio personale ai tifosi avevano mostrato la sua solita eleganza e sincerità. Nei mesi successivi, pur lontano dai riflettori, Baresi era rimasto vicino alla sua gente, come sempre. Il suo recente “Viva la vita”, condiviso sui social, è diventato un motto di speranza per tutti.

Un simbolo che ispira la squadra in vista del derby

Il ritorno del Capitano arriva proprio nei giorni che precedono il derby contro l’Inter, una sfida che a Milano non è mai una partita qualunque e che è già accompagnata da numerose polemiche. Rivederlo sorridere, forte e presente, è stato per i giocatori e per il club un segnale di grande motivazione. I suoi ex compagni lo hanno celebrato con affetto, dimostrando quanto la sua figura sia ancora un punto di riferimento assoluto. E ora, mentre San Siro si prepara alla battaglia, l’eredità morale di Baresi torna a illuminare il cammino del Milan