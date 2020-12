Milan, frecciata di Antonio Cassano a Gigio Donnarumma

Antonio Cassano fa un bilancio del 2020 appena trascorso e, in collegamento con Bobo Vieri su Twitch, incorona Cristiano Ronaldo come giocatore più decisivo della Serie A: “L’uomo più decisivo della Serie A? Dico Cristiano Ronaldo quasi a malincuore ma con grande distacco dagli altri. Quando c’è lui parti sempre da 1-0, quando non c’è fai fatica a calciare in porta. Le chiacchiere le porta via il vento: fa sempre un gol a partita in ogni competizione. Lui il giocatore più forte in Serie A”.

Oltre a CR7, parole d’elogio anche per la Juventus, che secondo il barese resta la squadra dell’anno nonostante le difficoltà attuali: “Gli ultimi 6-7 mesi di Sarri sono stati molto complicati. Non dovevano solo vincere ma entrare anche in un sistema di gioco molto diverso rispetto alla storia della Juve. Hanno fatto grandi sacrifici e hanno vinto lo scudetto. Con Pirlo, apprezzo la novità. Lui è arrivato alla Juve cercando la novità, il suo coraggio e la sua personalità vanno premiati: farà una grande carriera. La Juve è l’unica che può perdere lo scudetto”.

FantAntonio invece punzecchia il portiere Gigio Donnarumma: secondo il barese l’estremo difensore del Milan non può essere considerato tra i migliori numeri uno d’Europa: “Vi faccio almeno 7-10 nomi di portieri più forti anni luce: Allisson, Ter Stegen, Oblak, Neuer…”.

Per quanto riguarda gli allenatori, Cassano elegge Pioli come miglior tecnico dell’anno: “Mi è piaciuto molto, non solo nella gestione di Ibra: è stato bravo a farsi amare da Ibrahimovic ma soprattutto a farsi seguire da tutti gli altri. Ha fatto la stagione più bella della sua vita”.

OMNISPORT | 31-12-2020 11:49