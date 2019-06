Milan, Frederic Massara è il nuovo ds

Il Milan ha ufficializzato Frederic Massara come nuovo direttore sportivo. Questo il comunicato della società rossonera. "AC Milan comunica che affiderà, a partire dal 1° luglio p.v., il ruolo di Direttore Sportivo della Prima Squadra a Frederic Massara, il quale riporterà direttamente al Direttore Sviluppo Strategico Area Tecnica del Club, Paolo Maldini.Massara, nato a Torino l'11 novembre 1968, da calciatore ha collezionato 221 presenze tra Serie A e B con all'attivo 25 gol. Terminata la carriera agonistica, ha iniziato quella di vice-allenatore per poi collaborare, da dirigente, con Palermo e Roma, prima di conseguire il patentino da Direttore Sportivo nel maggio 2011 con la brillante valutazione di 110/110".

"Ha ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo della Roma nel 2016 prima di iniziare una nuova avventura, dall'agosto 2017 al marzo 2018, nell'Area Tecnica del Jiangsu Suning. Nel giugno 2018 è tornato alla Roma nella veste di Coordinatore dell'Area Tecnica, per poi ricoprire nuovamente il ruolo di Direttore Sportivo della Società. Massara entrerà a far parte del mondo rossonero per tutte le operatività tecnico-sportive".

"Siamo molto felici di accogliere Frederic nel nostro team di lavoro – ha dichiarato il Direttore Sviluppo Strategico Area Tecnica Paolo Maldini – Grazie alla sua preparazione, serietà e professionalità sarà un valore aggiunto per il Milan e sarà funzionale alle strategie da intraprendere nel nostro percorso di crescita".

