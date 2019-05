Spostare alle 20.30 la gara contro il Frosinone di domenica 19 maggio, anziché alle 18. E' la richiesta formale fatta venerdì sera dal Milan alla Lega Serie A per garantire la contemporaneità alla sfida di Torino tra Juventus e Atalanta, portata in notturna per permettere ai bianconeri di festeggiare lo scudetto.

Il Frosinone, a quanto apprende l'Ansa, ha già dato il proprio assenso al cambiamento di orario.

SPORTAL.IT | 11-05-2019 14:21