Il Milan stringe per Fullkrug, l'anticonformista e il rinnovo di Saelemaekers esclude Maignan

I rossoneri dovranno fare i conti con l'ostacolo West Ham. Gimenez si opera in Olanda dallo specialista Gino Kerkhoffs e spera di recuperare per il Mondiale

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Nell’immediato per il Milan di Allegri c’è la Supercoppa, con la sua formula e le implicazioni che derivano da questo stop tra campionato e apertura della sessione invernale di mercato, su cui Igli Tare ha già lavorato dopo essersi scontrato con le conseguenze di alcuni problemi fisici e non dei suoi. Santiago Gimenez si sottoporrà a un’operazione di pulitura ossea che non coinvolgerà legamenti e cartilagine, per tornare quello delle prime giornate con la casacca rossonera. In attacco occorre sicurezza, stabilità. E l’uomo in più che occorre sarebbe già stato individuato in Niclas Fullkrug. Un giocatore conveniente, anche se dalle prestazioni non esaltanti per i tifosi milanisti.

L’intervento di Santi Gimenez

Santi Gimenez, il colpo di Zlatan Ibrahimovic, aveva entusiasmato con un avvio degno della nomea che lo aveva avvolto ma poi qualcosa si è incrinato e, in più, si sono aggiunti disturbi fisici e lo stop anche di Leao che, orse, gli ha imposto un ritmo che non lo vedeva ancora pronto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’intervento è una soluzione convenuta con lo stesso attaccante messicano e che arriva dopo il consulto con il professor Gino Kerkhoffs, specialista di fama internazionale che tratta infortuni similari. L’intervento non dovrebbe rivelarsi invasivo, ma serviranno dalle 6 alle 8 settimane di stop per valutare l’effettivo recupero, il superamento del fastidioso inconveniente che ha pregiudicato il livello delle prestazioni di Gimenez.

In una stagione così, con Rafa Leao, in aggiunta, che non riesce a trovare la continuità, sia Allegri sia Tare hanno studiato la soluzione meno dispendiosa e razionale con un gennaio che ormai è imminente. Niclas Fullkrug è il rinforzo individuato per il reparto offensivo, nelle possibilità di una finestra di riparazione e degli altri fattori che andremo valorizzando.

La soluzione Fullkrug

Dopo i primi sondaggi estivi, il direttore sportivo rossonero ha intensificato i contatti con l’agenzia Roof che cura gli interessi di Fullkrug. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, è stata trovata un’intesa economica tra il Milan e l’agente del panzer tedesco che ammonta a 1,5 milioni di euro, fino al termine della stagione.

L’ex Borussia Dortmund ha chiesto ai suoi agenti di mettere in stand-by le altre offerte arrivate dalla Bundesliga per chiudere con il Milan, intuendo che in simili circostanze potrebbe avere continuità e giocarsi le sue carte in una stagione centrale per chiunque vesta una maglia come la sua.

L’accordo con il giocatore, offerta al West Ham

Il dirigente albanese è pronto a inviare la prima offerta ufficiale alla società londinese per aggiudicarsi le prestazioni dell’attaccante che potrebbe arrivare a Milano con la formula del prestito fino al termine della stagione. Il West Ham potrebbe chiedere circa 16 milioni, ovvero la cifra prevista a bilancio ma il Milan potrebbe avanzare proposte diverse, forte dell’accordo con il giocatore.

Nel 2024, il tedesco è stato acquistato dal West Ham dal Borussia Dortmund per 27 milioni di euro circa, con determinate aspettative fino ad ora disattese rispetto a quanto visto in precedenza. Dei 12 gol a stagione, nulla. Elemento che ha generato un certo scetticismo, tra i tifosi e sui social ma potrebbe essere causato da un fattore ambientale per questo 32enne che ha dimostrato in Bundesliga altri valori. E un certo anticonformismo.

Tare, dalla sua, vorrebbe chiudere subito per far arrivare Fullkrug a Milano attorno a fine anno, alla vigilia dell’apertura della sessione invernale per depositare subito l’accordo.

Il rinnovo di Saelemaekers esclude Maignan

Un primo problema risolto, vista la situazione del Milan. Il rinnovo fino al 20230 di Alexis Saelemaekers ha accontentato mister Allegri, che ha trasformato il belga nel suo jolly totale investendolo di responsabilità che ha dimostrato di poter sostenere. Parlando di questioni fuori dal campo, con il nuovo accordo Saelemaekers incassa ben 3 milioni attuali che con i bonus possono arrivare anche a 3,5, ovvero lo stipendio di un top come Modric che al lordo corrispondono a 4,59 milioni di euro lordi considerando gli sgravi del Decreto Crescita.

L’investimento, secondo Milan e Tare, vale come e più del rinnovo di Mike Maignan che rimane il grande escluso da questa partita interna secondo cui le sue richieste non sarebbero accolte con favore. Il rischio, però, è di lasciarlo andare a parametro zero e senza ricavarne il giusto. Non molte stagioni fa fu così per Gigio Donnarumma, che oggi, si conferma il miglior portiere in circolazione.