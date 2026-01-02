Milan, Füllkrug oggi e Vlahovic domani: Tare pronto all’assalto al serbo, inizia il mese decisivo

Il club ha depositato il contratto del tedesco, pronto a dare una mano ad Allegri. Ma l’obiettivo per giugno è il centravanti della Juventus

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Niclas Füllkrug è ufficialmente un giocatore del Milan, che ha depositato il contratto dell’attaccante tedesco. Intanto Igli Tare si prepara a dare l’assalto a Dusan Vlahovic, che da oggi può firmare per trasferirsi a parametro zero in una nuova squadra la prossima stagione.

Milan, depositato il contratto di Füllkrug

Niclas Füllkrug è ufficialmente a disposizione di Massimiliano Allegri e del Milan: il club ha depositato in Lega il contratto del centravanti tedesco, che negli ultimi giorni si era potuto allenare a Milanello grazie a una deroga. Füllkrug è da oggi un giocatore rossonero a tutti gli effetti e già stasera potrebbe andare in panchina stasera contro il Cagliari: la decisione a questo punto è solo di Allegri, che per il match contro i sardi dovrà fare a meno di Christopher Nkunku e dovrà scegliere se lanciare dal 1’ Rafa Leao, al rientro dopo l’infortunio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Vlahovic può firmare

Se Füllkrug è il presente del Milan, Dusan Vlahovic potrebbe rappresentarne il futuro. Il centravanti serbo è in scadenza di contratto con la Juventus – il vincolo si esaurisce a giugno 2026 – il che vuol dire che da oggi potrà firmare per una nuova squadra, in cui trasferirsi a parametro zero al termine della stagione. Il Milan ambisce a diventare la nuova destinazione di Vlahovic e la sensazione è che questo mese di gennaio risulterà assolutamente decisivo per il futuro del giocatore.

La concorrenza del Barcellona

In questo momento più che la Juventus – il d.g. Damien Comolli ha rinviato ogni discorso sul rinnovo di Vlahovic a fine stagione, dimostrando di non essere così interessato alla vicenda – la vera concorrente del Milan è il Barcellona, che secondo Marca avrebbe individuato nel serbo il possibile erede di Robert Lewandowski. I blaugrana non sarebbero disposti ad accontentare Vlahovic con un contratto di pari valore rispetto a quello da 12 milioni di euro annui percepito attualmente alla Juve, ma avrebbero comunque margini di manovra superiori rispetto al Milan, che ha fissato in 6 milioni di euro il tetto massimo per i propri ingaggi.

Gennaio decisivo

Proprio per questo motivo, il mese di gennaio potrebbe risultare decisivo per il futuro di Vlahovic e del Milan. Se il Barcellona decidesse di non muoversi entro la fine del mese, infatti, la corte del d.s. rossonero Igli Tare risulterebbe molto più allettante per il giocatore: in mancanza di un’offerta più ricca – per di più da parte di un club come il Barça che punta espressamente a vincere la Champions League in ogni stagione – Vlahovic potrebbe cedere di fronte alle avances del Milan, con cui aveva già flirtato la scorsa estate, allettato dalla possibilità di tornare a lavorare con Allegri.