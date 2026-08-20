Milan, Fullkrug rigetta le critiche: "Ma avete visto le mie partite"? Il bomber riparte dal Werder Brema

Il centravanti tedesco torna in prestito in Bundesliga, assicura di essere al top e non considera un flop la sua parentesi in rossonero

Tredici presenze, di cui una sola da titolare, e un sol gol, realizzato il 18 gennaio 2026 che valse il successo sul Lecce per 1-0, con un colpo di testa su assist di Saelemaekers. Questo il magro bottino di Fullkeug con la maglia rossonera. Arrivato in prestito a gennaio, il bomber tedesco è stato prontamente rispedito al mittente, ovvero il West Ham, che a sua volta l’ha già girato in questo mercato estivo al Werder Brema. Nel giorno della sua presentazione ufficiale l’attaccante rilegge sotto nuova luce i suoi mesi con il Diavolo.

Allegri ha giocato senza attaccanti

Che la situazione punte per il Milan fosse triste lo si era capito subito: con Leao e Pulisic sfasati, Nkunku che non ingranava e Gimenez oggetto misterioso (e infortunato), nella scorsta stagione Allegri si è trovato presto alle prese col problema del gol. Da qui la richiesta sul mercato di gennaio ma Fullkrug ha deluso le aspettative: il tecnico rossonero lo ha utilizzato poco e lui poco ha reso. Alla fine i gol sono arrivati anche da Rabiot (6), Pavlovic (5) e dai vari Samuele Ricci, Koni De Winter, Zachary Athekame e Pervis Estupiñán (uno a testa). Per il tedesco però l’anno al Milan non è stato da buttare.

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A San Siro era arrivato dopo un anno no al West Ham (“Non è stato di certo il periodo più positivo della mia carriera, bisogna ammetterlo”) ma per Fullkrug quei sei mesi non sono stati nuna perdita di tempo: “Chiunque abbia visto le partite ha potuto constatare che non me la sono cavata poi così male”. Il giocatore ha completato la maggior parte della preparazione pre-campionato con il West Ham e ha continuato anche con allenamenti individuali di recente. Sono in forma”

La scommessa di Fullkrug

“Ci siamo sempre tenuti d’occhio a vicenda”, ha detto Füllkrug, riferendosi in particolare al direttore sportivo del Werder Brema, Clemens Fritz, con il quale l’attaccante ha finalizzato personalmente il trasferimento, senza un agente: “In quella situazione, non sarebbe stato più facile: io e Clemens abbiamo discusso di cosa fosse possibile e cosa no, abbiamo parlato con il West Ham e poi abbiamo concluso l’affare. Ecco perché non è stato poi così complicato”. Fullkrug sta rinunciando a una parte considerevole del suo stipendio, altrimenti, il ritorno sarebbe stato impossibile per il club , tedesco che continua ad avere difficoltà finanziarie . “In sostanza, non sto rinunciando a nulla. Vengo semplicemente pagato con una valuta diversa: l’emozione e la passione. Questo amore e questa stima nessun altro club avrebbe potuto darmeli. Credo che non ci sia un ambiente migliore per me, sia dal punto di vista calcistico che personale, del Werder Brema. Sono venuto qui per giocare e per riprendere da dove avevo lasciato”.

Füllkrug ha segnato 16 gol nella stagione 2022/23 col Werder. All’epoca era anche un membro fisso della nazionale ma di tornare con la Mannschaft per ora non se ne parla: “Non voglio assolutamente parlarne. Ora voglio giocare qui al Werder, e tutti gli altri argomenti verranno quando verranno, o non verranno. La cosa migliore è giocare e poi vedere cosa succede. Ma non è vero – ed è importante per me sottolinearlo – che sono venuto qui per concludere la mia carriera. Assolutamente no”.