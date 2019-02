Milan, fulmine a ciel sereno: un caso è pronto a scoppiare

Nel lanciatissimo Milan di Gennaro Gattuso c'è un'ombra: l'arrivo di Krzysztof Piatek ha messo in dubbio il futuro diPatrick Cutrone nel club rossonero.

Da alcuni giorni le voci intorno al giovane attaccante dei meneghini si sono intensificate: il giocatore, che ora parte sempre dalla panchina, sarebbe stato avvicinato dall'Atletico Madrid. Il padre è stato avvistato al Wanda Metropolitano durante la partita tra i colchoneros e la Juventus. Un caso che sembra vicino ad esplodere. Nella giornata di lunedì Donato Orgnoni, agente del giocatore, a Radio Marte è stato sibillino sul futuro del suo assistito: "Se Cutrone resta a Milano? Vedremo…".

Cutrone a ottobre ha rinnovato il contratto fino al 2023: allora le cose andavano a gonfie vele, le difficoltà di Higuain favorirano la punta nata a Como, ma ora le cose potrebbero cambiare. L'esplosione di Piatek (7 gol in 6 partite) e il modulo di Gattuso spingono il giocatore verso la panchina. Leonardo e Maldini avrebbero già fissato il prezzo in caso di una possibile cessione: una cifra vicina tra i 30 e i 40 milioni di euro. Ma il Diavolo spera di non cedere il classe 1998, decisivo anche nella scorsa stagione quando ha sopperito alle annate fallimentari di Kalinic e André Silva.

Nella serata di lunedì l'agente a Milannews ha chiarito così la sua frase: "La chiave interpretativa di questa affermazione è da leggersi così: Cutrone è un giocatore che vuole giocare e ha sempre accettato le scelte dell’allenatore. È normale che, se gli spazi dovessero essere estremamente ridotti da qui a fine stagione, in estate si valuterà con la società quella che potrà essere la soluzione migliore per il ragazzo e per il Milan".

