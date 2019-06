Milan fuori dall'Europa divide i tifosi, sul web è polemica

La notizia ufficiale è attesa per oggi, ma nel mondo Milan si dà ormai per scontato che nella prossima stagione l’Europa League la si vedrà solo in tv. Dopo aver sognato per mesi il quarto posto e la Champions, dopo aver digerito la qualificazione all’Europa minore, ora si prospetta per i rossoneri un anno di dieta dalle coppe che potrebbe consentire di ottenere più tempo per raggiungere il pareggio di bilancio, al momento fissato al 2021. Insomma la gallina domani, anzichè l’uovo oggi. Sui social però la tifoseria è spaccata.

CONTRARI – Dopo aver tribolato un anno per centrare l’Europa, anche se non quella dei grandi, rinunciare a partecipare viene considerato un autogol e finirebbe anche per svalutare tutte le emozioni (belle e brutte) dello scorso campionato. Su twitter si sprecano le critiche: “Fai un anno di campionato con l’unico obiettivo di qualificarti in Europa e poi accetti l’esclusione. Che delusione” o anche: “Ci siamo conquistati questa Europa League sul campo e la vogliamo giocare. Non fate scherzi. Altrimenti vi ritrovate mezza tifoseria in guerra contro Elliott, non avrete pace fino alla cessione del club. Vi state giocando la nostra fiducia, il Milan merita rispetto” o anche: “Così facciamo il favore alla Roma che manco deve fare i preliminari e mandiamo il toro che scelta ridicola” e infine: “Sono stato felice di vincere la Mitropa Cup figuriamoci se ritengo inutile l’Europa League”.

FAVOREVOLI – Nutrito il gruppo di persone che si danno un pizzico sulla pancia ma approvano la scelta: “Per un futuro roseo del MILAN ne possiamo fare a meno”. Non a tutti piace l’Europa League in assoluto: “Europa League competizione inutile, trasferte in c…al mondo, giovedì la partita e domenica campionato. Firmo con il sangue per un’esclusione concordata e puntare ad arrivare tra i primi 3″ o anche: “Sarebbe perfetto….così ripartiamo da zero senza partite tristi del giovedì…” e infine: “D’altra parte è l’unico modo per evitare di lottare per un posto Champions ed essere esclusi l’anno prossimo. Così il momento del pareggio di bilancio sarà rimandato e, con oculatezza negli investimenti, in qualche anno potranno tornare in carreggiata”.

