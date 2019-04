Milan furente e sconcertato dall'arbitro. Prova tv per Mandzukic

Il Milan è livido di rabbia dopo la sconfitta all'Allianz Stadium. La situazione in classifica si è fatta pesante per i rossoneri, che oggi rischiano il sorpasso dell'Atalanta e hanno alle loro spalle la Roma ad appena un punto. Brucia quindi ancora di più il ko contro la Juve, in una partita condizionata dalledecisioni arbitrali di Fabbri. I rossoneri lamentano due rigori negati e una gestione dei cartellini squilibrata e in favore dei bianconeri.

L'errore più evidente è il fallo di mani di Alex Sandro sul cross di Calhanoglu al 34': nonostante l'evidente tocco del brasiliano Fabbri dopo averlo visto e rivisto al Var ha deciso di non assegnare il penalty, lasciando interdetto Gattuso che però ha negato di pensare alla malafede.

Tralasciando un contatto tra lo stesso Mandzukic e Castillejo nell'area bianconera, un altro episodio clamoroso capita nel finale burrascoso quando Mandzukic in area scalcia da terra Romagnoli a pallone in gioco: secondo regolamento è rigore, Fabbri non può vedere ma i rossoneri sono sconcertati dal mancato intervento del Var.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ora potrebbe scattare la prova tv per il croato: un contentino per un Diavolo furente.

Al triplice fischio Romagnoli ha battibeccato con l'ex compagno Bonucci. Il commento di Gattuso: "E' normale che Romagnoli sia arrabbiato, penso sia arrabbiato per il calcio preso da Mandzukic. L'arrabbiatura la si può sfogare anche giocando più duri non solo alzando le mani. La Juventus ci ha insegnato di essere leali, sulle mezze palle, ma non di essere cattivi, nel calcio vale tutto, prima si è amici ma durante la partita no. La Juventus è stata questo".

Molto arrabbiato anche Pepe Reina: "Esci un po’ sempre sconfitto da questo stadio, ma a tutti i livelli. Difficilmente, quando ci sono da prendere decisioni al cinquanta per cento vieni premiato. Ho detto che per il rigore di fallo di mano bisogna unificare i criteri, capire quali mani si danno e quali no, perché secondo me è un rigore netto. Poi se non te lo danno oggi, pazienza, non possiamo fare niente di più. Per me e per tutti, anche per i giocatori della Juventus, è un rigore netto, perché occupa col braccio uno spazio che non dovrebbe occupare, questi si fischiano. Poi se lo chiamano al Var nove volte su dieci cambi decisione, oggi non è successo".

SPORTAL.IT | 07-04-2019 09:02