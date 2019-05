Milan furioso, polemica con la Juventus sugli orari

La volata per la qualificazione in Champions League si fa serrata e sta montando la polemica sugli orari della penultima giornata di campionato. La Juventus alcuni giorni fa aveva richiesto e ottenuto dalla Lega Calcio lo spostamento della partita contro l’Atalanta, originariamente in programma domenica 19 maggio alle 15, alle 20.30 di sera. I bianconeri hanno chiesto di posticipare il match per permettere la festa scudetto all’Allianz Stadium.

Il sì della Lega ha provocato malumori in casa Milan: il club rossonero aveva inoltrato in tempo utile domanda perché si garantisse la contemporaneità con l’incontro dei bergamaschi, rivali dei meneghini nella corsa per l’Europa che conta. Ma in questo caso sarebbe arrivato il no secco da parta della Lega Serie A.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la richiesta di far slittare Milan-Frosinone, in programma alle 18, alle 20.30 non sarà accolta. La Lega non vuole perdere lo slot televisivo delle ore 18, che resterebbe sguarnito e, inoltre, non è obbligata a concedere la contemporaneità se non nel corso dell’ultima giornata di campionato.

Una scelta che non può che provocare polemiche per la disparità di trattamento lamentata dal Diavolo e che aumenterà le tensioni in questo finale di campionato al cardiopalma. Sui social la polemica è già esplosa da tempo, con tanti tifosi rossoneri furiosi per l’atteggiamento delle istituzioni.

L’ad della Lega Luigi De Siervo a Radio Rai ha spiegato così la decisione: “Stiamo valutando ma le regole sono ferree e prevedono la contemporaneità solo per l’ultima di campionato e non per la penultima, abbiamo venduto alle tv le finestre con le gare da tempo e le tv programmano il palinsesto a seconda delle partite, pensare di cambiare ancora senza lasciare alle 18 alcuna partita sarebbe un errore, faremmo un danno alle tv. Capiamo le esigenze dei presidenti ma non posso non pensare che ci sarà la massima correttezza in campo. Abbiamo fatti slittare Juve-Atalanta alle 20.30 per motivi non di carattere sportivo ma perchè la Juve avrebbe voluto festeggiare in notturna, visto che si celebra anche lo scudetto femminile, ora le esigenze arrivano anche da chi è coinvolto nella lotta per la Champions. Decideremo oggi ma per me non è probabile che anche il Milan giochi la sera”.

SPORTAL.IT | 13-05-2019 10:08